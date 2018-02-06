Afrin şehitlerinin isimleri sayı kaç oldu şehitler nereli?

Afrin Harekatı'nde en fazla şehidi 15. günde verdik. Harekatın 15. günü olan 3 Şubat'ta 2 asker çatışmalarda, 6 asker de roketle vurulan tankta şehit oldu. İşte Afrin'de şehit olan askerlerimizin isimleri, memleketleri ve yarım kalan hikayeleri;

ŞAHİN KAYA - NEVŞEHİR : Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya 6 Şubat günü şehit oldu. Şehidin acı haberi Nevşehir'deki yakınlarına verildi. Şehidin 1 yıllık evli olduğu, eşi Rabia Kaya'nın 10 gün önce kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Havalimanındaki törene şehidin eşi Rabia Kaya, askeri kamuflaj giyerek katıldı.

AHMET AKTEPE - ERZURUM : Piyade Teğmen Ahmet Aktepe (32), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gittiği Afrin'de yaralanarak getirildiği Hatay'daki hastanede 5 Şubat günü Şehit Aktepe'nin Erzurum'daki yakınlarına acı haber verildi. Eşi öğretmen olan şehit Aktepe'nin, 3 yaşında Esra Aysima isimli bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Teğmen Aktepe bugün Erzurum'da toprağa verilecek.

SELİM VURDAL - İSKENDERUN : Afrin operasyonları sırasında 4 Şubat pazar günü 25 yaşındaki Uzman Çavuş Selim Vurdal şehit düştü. Şehit Vurdal, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

BEKİR EVREN - OSMANİYE : Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 Şubat günü Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren şehit oldu. Şehit Evren, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi...

MUHAMMED CİHANGİR ÇUBUKÇU - İZMİR : Afrin'in Şeyhhoroz Mevkiinde tanka yönelik saldırıda Tankcı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Şehit Düştü. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı şehit teğmenin ailesi İzmir'de yaşıyordu. Şehidin hikayesi ise yürek burktu. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen Furkan Yayla'nın (25) da Çubukçu'nun devre arkadaşı olduğu belirtildi. Şehit Çubukçu'nun, arkadaşı Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesinde, şehidin annesine sarıldığı görüntüler yürekleri dağladı.

UFUK AKTAĞ-GİRESUN : Afrin'deki Türk tankına yapılan saldırıda şehit olan 5 askerden birisi de Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Akdağ'dı. Giresun Şebinkarahisarlı şehidimiz evli ve 1 çocuk sahibiydi.

NURULLAH SEÇEN - KONYA : Afrin'de vurulan tankta şehit düşen askerlerden birisi de 1.5 yıllık Sözleşmeli Er olan Konya'nın Ereğli ilçesi doğumlu Nurullah Seçen'di...

FIRAT KARACA - MUŞ : Afrin'deki Türk tankına yapılan saldırıda şehit olan 5 askerden birisi de Muş’un Korkut ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Fırat Karaca’ydı.

FEVZİ GÜRSÜ - ELAZIĞ : Afrin'deki tank saldırısında şehit düşen beş askerden birisi de Uzman Çavuş Fevzi Gürsu oldu... Şehit Gürsu memleketi Elazığ'da toprağa verildi...

HALİL İBRAHİM AYGÜL - ÇORUM : Tank saldırısında şehit olan askerlerden birisi de 22 yaşındaki Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'dü. Çorum nüfusuna kayıtlı Şehit Aygül, nişanlı olduğu belirtildi.

ALİ YILMAZ - BURDUR : Harekatın 15. gününde yani 3 Şubat’ta 25 yaşındaki Burdur'lu uzman çavuş Ali Yılmaz’ın Afrin'deki çatışmalar sırasında şehit düştü...

AHMET BAYRAM - HATAY : Harekatın 15. gününde 25 yaşındaki piyade uzman çavuş Ahmet Bayram, Afrin bölgesindeki teröristlerin Kilis’teki gözetleme kulesine yaptıkları roketli saldırıda şehit düştü. Şehit Bayram Hatay'da toprağa verildi...

FATİH MEHMETHAN - İSTANBUL : TSK, harekatın sekizinci günü olan 27 Ocak’ta iki askerimizin daha şehit düştüğünü açıkladı. Şehit askerlerden birisi piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'dı. Şehit İstanbul Pendik'te toprağa verildi.

ALİ GÜMÜŞ - MERSİN : 27 Ocak’ta şehit düşen bir diğer mehmetçik ise 27 yaşındaki uzman çavuş Ali Gümüş'tü... Şehit Gümüş Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi...

MEHMET MURATDAĞI - KAYSERİ : Afrin operasyonunun üçüncü gününde gelen ikinci acı haber ise 25 yaşındaki piyade uzman çavuş Mehmet Muratdağı’nın şehit olduğunu bildiriyordu... Muratdağı'nın cenazesine hala ulaşılamadı. Afrin harekatında 2 askerimizin cenazesi kayıptı. Onlardan biri Muratdağı diğeri de Oğuz Kaan Usta'ydı.

OĞUZ KAAN USTA - ANTALYA : Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit düşen Oğuz Kaan Usta 30 yaşındaydı. 22 Ocak günü şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesine hala ulaşılabilmiş değil.

MUSA ÖZALKAN - ANKARA : Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci günü 21 Ocak’ta ilk şehit haberi geldi. Gülbaba köyünün güneydoğusundaki çatışmalarda piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan şehit oldu. Özalkan'ın şehit olması durumunda devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Vasiyeti yerine getirildi...