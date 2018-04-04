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Afrin kahramanları için Bakanlık'tan flaş talimat!

Afrin kahramanları için Bakanlık'tan flaş talimat!

Sınır ötesi operasyonlarda görev alan TSK personellerine tazminat verilmesi geçtiğimiz yıl yasalaştırılmıştı. Bu kapsamdaki ilk tazminat Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere de tazminat verilmesi için talimat verdi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 12:05 - Güncelleme: 04-04-2018 12:05

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat ödenecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın söz konusu personele ilişkin ödeme talimatları kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik yapılan sınır ötesi operasyonlarda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat verilecek.

GEÇEN YIL YASAL DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Bakanlık tarafından sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilen TSK personeline tazminat ödenmesi yönelik geçen sene yasal düzenleme yapılmıştı. Düzenlemenin ardından ilk olarak Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sınır ötesi tazminatı verildi.

BAKANLIK TALİMAT VERDİ
Söz konusu uygulama, diğer sınır ötesi harekatların yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan TSK mensupları için de hayata geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın söz konusu personele ilişkin ödeme talimatları, kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

NASIL HESAPLANACAK ?
AA'nın haberine göre, ödemeler subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsayacak. Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek. Ödeme, görev yapılan ayı takip eden ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.

ORANTILI TAZMİNAT
Sınır ötesi görevler kapsamında, görev uçuşuna fiilen katılan pilotlarla görevi desteklemek amacıyla hava aracında fiilen görev yapan personele, göreve iştirak ettikleri günlerle orantılı olarak tazminat ödenecek.

Sınır ötesi görevlere fiilen katılan yüzer unsurlar emrinde görevli personele, Türk karasuları dışında görev yapılan süreyle orantılı olarak tazminat ödenecek.

Sınır ötesinde yürütülen görev sırasında şehit olan personel için ödemeler, kuvvet komutanlıkları üzerinden şehidin dul ve yetimlerine yapılacak. Dul ve yetim bulunmaması durumunda ise tazminat ödemeleri, şehidin kanuni mirasçılarına yapılacak.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • YAKIŞIR KAHRAMANLARA 04 Nisan 2018 12:44 vereceksiniz , bu devlet bu millet için canını ortaya koyan kahramanlara haklarını son kuruşuna kadar vereceksiniz. tazminatta vereceksiniz , ganimette vereceksiniz , maaşta vereceksiniz.

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