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Afrin Harekatı'nın 4. gününde neler yaşandı?

Afrin Harekatı'nın 4. gününde neler yaşandı?

Afrin harekatı 4'üncü gününde de devam etti. Önceki gün kontrolün sağlandığı stratejik önemdeki Burseya Dağı çevresinde çatışmalar tüm hızıyla devam etti. Sınır bölgesindeki karakollardan yapılan topçu atışıyla da bölge ateş altına alındı. Terör örgütü PYD/YPG'nin elinden alınan yerlere yenileri eklendi. Öte yandan TSK şu ana kadar en az 260 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 00:04 - Güncelleme: 24-01-2018 00:04

TSK'nın Afrin kentinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nın 4'üncü gününde yine çok sayıda gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı, terör örgütü YPG ve DAEŞ'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Harekatın dördüncü gününde Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ele geçirdi. Dün gece geç saatlerde TSK'nın yaptığı açıklamayla öldürülen terörist sayısı da açıklandı.

ÖSO ve TSK'nın, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde ele geçirdiği noktalarla terör örgütünün iletişim hatlarının koptuğu belirtiliyor.

Cinderes bölgesi, PYD’nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olarak niteleniyordu. Cinderes aynı zamanda, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda. 

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor. 

SİVİLLER AFRİN'İ TERK ETMEYE ÇALIŞIYOR

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise binlerce sivilin Afrin'i terketmeye çalıştığını iddia etti. 

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 Binlerce kişinin Halep'te Kürtlerin kontrolündeki bölgeye gitmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak Esad rejiminin kaçan sivillerin kontrol noktalarından geçişine izin vermediği ileri sürülüyor.

Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik Burseya dağında da çatışmalar sürdü. Teröristlerin burseya dağını Azez ve Kilis'e roket saldırıları için kullandığı belirtiliyor.

Dağın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattıyla birlikte Azez ve çevresindeki suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı vurgulandı.

"260 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

TECRÜBELİ BİRLİK BÖLGEDE

Öte yandan Hatay'ın Yalangoz mevkiinde konuşlu bulunan 200 kişilik bir komando birliği de sınıra geldi. Çok sayıda iç güvenlik harekatına katılarak kendini kanıtlayan Hakkari Komando Tugayı'na bağlı birliğin, Hatay'ın Hassa sınırına doğru hareket ettiği ve buradan Afrin bölgesine gireceği öğrenildi.

BİR STRATEJİK NOKTA DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Afrin'in batısından sürdürülen operasyonda Cinderes beldesinin El Hammam köyünü ve çevre tepeleri terör örgütü PYD/PKK'dan aldığını duyurdu.

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 Cinderes bölgesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda bulunuyordu.

170 HEDEF İMHA EDİLDİ

ÖSO ve TSK, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde toplam 14 noktayı ele geçirmişti. Operasyonda şu ana kadar 170'ten fazla hedefin imha edildiği bildirildi.

3 ASKER ŞEHİT

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında şehit sayısı 3'e yükseldi. Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı kurtarılamayarak şehit oldu.

Harekattan şu ana kadar iki acı haber gelmişti. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit olmuştu. Bölgenin temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı belirtildi.

Afrin Operasyonu'nda yaklaşik 25 bin Suriyeli muhalif Türk ordusuna destek veriyor. Dost ateşini engellemek için ÖSO unsurları kollarına sarı bantlar takıyor.

Şehit eşinin paylaşımları yürek dağladıŞehit eşinin paylaşımları yürek dağladıŞehit eşinin paylaşımları yürek dağladıŞehit eşinin paylaşımları yürek dağladıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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