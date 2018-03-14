Afrin civarındaki köylerde temizlik harekatı sürüyor

ÖSO’nun dün Afrin bölgesinde 9 köyü PKK/YPG’li teröristlerden temizlediği, Afrin’in doğu girişine bir kilometreden daha az bir mesafe kaldığı kaydedildi. Afrin kuşatma altına alınıp atış mesafesi içine girdi. Cinderes tarafından, Afrin'in güneydoğusundan Afrin’e 5 kilometrelik bir mesafe kaldığı belirtildi.

Afrin’in kuzeyinde bulunan Şeran tarafında ise köylerine dönen ahali ÖSO’nun Kefr Meze ve etrafında köylere gelişinden ve bölgeyi PKK/YPG’li teröristlerden temizlemesinden büyük mutluluk ve sevinç duyduklarını söyledi.

Bir köylü, “Burada durum çok güzel. ÖSO’yu burada sevinçle karşıladık. Ben bu sözleri korkudan değil, yaşadığımız sevinci ve gerçekleri söylüyorum. Herkesi evlerine geri dönmeye çağırıyorum. Köyümüz güvenlik altında. Hiçbir insan ve hayvana zarar verilmiyor. Özgür Suriye Ordusu hoş sefa geldiniz” dedi.