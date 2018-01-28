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Afrin açıklaması nedeniyle linç edildi böyle cevap verdi

Afrin açıklaması nedeniyle linç edildi böyle cevap verdi

Sanatçı Murat Kekilli'nin, devletinin yanında saf tuttuğunu açıklayınca linç edildiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 11:18 - Güncelleme: 28-01-2018 11:18

"Bu akşam ölürüm" şarkısıyla bir döneme damga vuran sanatçı Murat Kekilli, Afrin'de terörmensuplarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde TürkSilahlı Kuvvetleri'ne (TSK) olan desteğini açıklamış ve 'Savaşa hayır' diyenlere küçük bir ders vermişti.

"ZULMÜN OLDUĞU YERDE TARAFSIZLIK ŞEREFSİZLİKTİR"

Aradan geçen günlerde Murat Kekilli'nin bu sözleri nedeniyle çokça eleştirilerek tarafsız kalması için baskı gördüğü öğrenildi. Bu duruma da tepkisiz kalmayan Kekilli, kendisini tarafsızlığa davet edenleri terörü eleştirmeye davet etti ve "Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir, şerefsizliktir." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2018 13:14 Adamın hasısın Sevgili Murat. Sen gerçek bir vatanseversin...

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