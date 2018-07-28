Afganistan’da bombalı saldırı

Bir polis karakolu ile ebelik okulunun bulunduğu bölgede yaşanan patlamaların Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, bombalı saldırı düzenlendiğini ancak olayın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmediklerini açıkladı.

Saldırının hedef aldığını ebelik eğitim merkezinde öğrenciler tahliye edilirken, bölgeye yönelik operasyon başlatıldı.