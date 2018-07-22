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Adnan Oktar'ın serveti kaç lira? İşte dudak uçuklatan servet...

Adnan Oktar'ın serveti kaç lira? İşte dudak uçuklatan servet...

Adnan HOca olarak bilinen Adnan Oktar ve ekibinin serveti dudak uçuklatacak cinsten. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) gönderdiği raporlarının ardından başlayan operasyonda yapılan incelemede Adnan Oktar’ın servetinin 1 milyar dolara yaklaştığı belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 09:49 - Güncelleme: 22-07-2018 09:49

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar oraya çıktı. Casusluk, çocuklara cinsel istismar, inanç istismarı gibi bir çok suç tespit edilen Adnan Oktar’ın örgüte zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl sağlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi. Mağdur ve müşteki ifadelerinden yola çıkan emniyet birimleri, örgüt lideri Adnan Oktar ve gözaltındaki herkesten kan örnekleri aldırdı. Operasyondan sonra sağlık kontrolüne çıkarılan örgüt üyelerinden kan örnekleri alınarak analize gönderildiği öğrenildi.

BANKA RAPORLARI GELDİ...  Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporla operasyonun startını veren polis ekipleri, Oktar ve üyelerinin banka hesaplarını da inceleme altına aldı. İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Oktar’ın servetinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar’ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor.

BAZILARININ PARASINI ALIP ÖRGÜTTEN ATTI... Öte yandan örgütün, maddi gücünü kullandığı bazı üyelerini örgütten attığı öne sürüldü. Kandırılarak örgüte üye yapılan bazı kadınların mal varlıklarını kaybettikten sonra örgütten çıkarıldığı ve bu kadınların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

GÜLEN’LE AYNI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKTI... Adnan Oktar’a sorguda kaldığı 13 saat boyunca çeşitli sorular yönelten Mali Suçlarla Mücadele polisi, özelikle 1980 öncesine ilişkin sorduğu sorulara yanıt alamadı. Kaçamak cevap veren Oktar’ın FETÖ lideri Fetullah Gülen’le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar’ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar’ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı belirlendi.

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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