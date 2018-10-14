Adnan Oktar'ın sağ kolu: Af çıkacak devletin başına Oktar geçecek...

İSTANBUL'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'ya ait bilgisayar ve harici disklerin incelemesinde polis örgütün dışardaki üyelerini ve içerideki kedicikleri motive etmek ve çözülmeyi önlemek için yaptığı propaganda deşifre oldu. Yavaş ve Yumdu'nun bilgisayarından çıkanlar arasında, maddi destek sağlanan tutuklu örgüt üyelerinin hangi koğuşlarda kaldığını belirten notlar ile Adnan Oktar tarafından örgüt üyelerine yazılmış özel mektuplar ele geçirildi.

GÖKTÜRK'TEKİ APARTMANDA YAKALANMIŞ... Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna yapılan ilk operasyonda kaçmayı başaran Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'yu Eyüp Göktürk'te bulunan bir apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakalandı.

MADDİ DESTEK SAĞLANANLAR NERELERDE KALIYOR?.. Yavaş ve Yumru'nun kaldıkları apartman dairesinde ele geçirilen bilgisayar ve harici harddiskleri inceleyen polis, maddi destek sağlanan tutuklu örgüt üyelerinin hangi koğuşlarda kaldıklarını belirten notlar buldu.

AF ÇIKTIĞINDA SERBEST KALACAĞIZ... Habere göre, dijital materyallerde ayrıca, örgüt üyelerinin kopmalarını önlemek için sürekli mesajlar attıkları da tespit edildi. Örgüt üyelerine atılan bir mesajda, "Af çıktığında serbest kalacağız. Devletin başına Adnan Oktar geçecek ve devleti biz yöneteceğiz" diyerek örgütü dinamik tutmaya çalıştıkları tespit edildi.

EVDE ÇEKTİ, İNTERNET KAFELERDEN SOSYAL MEDYAYA ATTIRDI... Yavaş'ın firari olduğu günlerde gizlendiği dairede örgüt lehine çektiği görüntüleri diğer örgüt üyelerine verdiği, onların da bunu internet kafelerden sosyal medya üzerinden yayınladıkları belirtildi.

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