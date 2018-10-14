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Adnan Oktar'ın sağ kolu: Af çıkacak devletin başına Oktar geçecek...

Adnan Oktar'ın sağ kolu: Af çıkacak devletin başına Oktar geçecek...

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında firardaki Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş yakalanarak tutuklandı. Yavaş'ın örgüt üyelerine gönderdiği mailde "Af çıktığında serbest kalacağız. Devletin başına Adnan Oktar geçecek ve devleti biz yöneteceğiz" dediği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 13:45 - Güncelleme: 14-10-2018 14:03

İSTANBUL'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'ya ait bilgisayar ve harici disklerin incelemesinde polis örgütün dışardaki üyelerini ve içerideki kedicikleri motive etmek ve çözülmeyi önlemek için yaptığı propaganda deşifre oldu. Yavaş ve Yumdu'nun bilgisayarından çıkanlar arasında, maddi destek sağlanan tutuklu örgüt üyelerinin hangi koğuşlarda kaldığını belirten notlar ile Adnan Oktar tarafından örgüt üyelerine yazılmış özel mektuplar ele geçirildi.

GÖKTÜRK'TEKİ APARTMANDA YAKALANMIŞ... Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna yapılan ilk operasyonda kaçmayı başaran Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'yu Eyüp Göktürk'te bulunan bir apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakalandı. 

MADDİ DESTEK SAĞLANANLAR NERELERDE KALIYOR?.. Yavaş ve Yumru'nun kaldıkları apartman dairesinde ele geçirilen bilgisayar ve harici harddiskleri inceleyen polis, maddi destek sağlanan tutuklu örgüt üyelerinin hangi koğuşlarda kaldıklarını belirten notlar buldu.

AF ÇIKTIĞINDA SERBEST KALACAĞIZ... Habere göre, dijital materyallerde ayrıca, örgüt üyelerinin kopmalarını önlemek için sürekli mesajlar attıkları da tespit edildi. Örgüt üyelerine atılan bir mesajda, "Af çıktığında serbest kalacağız. Devletin başına Adnan Oktar geçecek ve devleti biz yöneteceğiz" diyerek örgütü dinamik tutmaya çalıştıkları tespit edildi.

EVDE ÇEKTİ, İNTERNET KAFELERDEN SOSYAL MEDYAYA ATTIRDI... Yavaş'ın firari olduğu günlerde gizlendiği dairede örgüt lehine çektiği görüntüleri diğer örgüt üyelerine verdiği, onların da bunu internet kafelerden sosyal medya üzerinden yayınladıkları belirtildi.

Oktar'ın sağ kolu tutuklandı! İşte firardaki kedicikler....Adnan Oktar'ın sağ kolu tutuklandı! İşte firardaki kedicikler....Adnan Oktar'ın sağ kolu tutuklandı! İşte firardaki kedicikler....Adnan Oktar'ın sağ kolu tutuklandı! İşte firardaki kedicikler....HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 14 Ekim 2018 16:07 Şimdi anlıyor musunuz laikliğin ne kadar büyük bir lütuf olduğunu. Sanıyor musunuz bunlar ve buna benzer cemaatlerin dini temelli olduğunu. Ne zaman cemaatler firmalar kurar ticaret yapar ve bu paralarla eleman yetiştirip devleti kurumları ele geçirmeye ve kurumlara sızmaya çalışırlar ise cemaat işi dini olmaktan çıkar siyasete dönüşür. Kim olursa olsun devletin bunun önlemini alması gerekir.

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