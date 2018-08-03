Adnan Oktar'ın ağabeyi Kanal D sunucusunun gazabına uğradı!

Kanal D Ana Haber'e verdiği röportajda "Kızlarınızın Adnan Oktar'ın villasında yaşamasını ister misiniz?" sorusuna "Keşke yaşasalardı" cevabını veren ağabeyi Kenan Oktar, sunucu Buket Aydın'ın gazabına uğradı.

"BİZDEN ÖZÜR DİLEYECEĞİNİZE...": İki hafta önce Kanal D haber ekibinine tepki gösteren, ancak dün akşam "Tüm medyadan özür diliyorum" ifadesini kullanan Kenan Oktar'ı sert sözlerle eleştiren Buket Aydın, "Özür dilemişsiniz bizden. Bizden özür dileyeceğinize bence 'kızlarımda keşke orada yaşasaydı' dediğiniz için özür dileyin. Bizden özür dilemenize gerek yok. Sizin söylediklerinizi zaten kale almamıştık. Benden yaşça büyük olduğunuz için sözlerimi en kibar şekilde söylemek istedim size" ifadelerini kullandı.