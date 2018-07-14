Adnan Oktar operasyonu Emniyete sıçradı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzun süredir Türkiyekamuoyunun konuştuğu Adnan Oktar Yapılanması'na 11 Temmuz'da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis memurları Ö.U. ve O.Ö.'nun gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzun süredir Türkiye kamuoyunun konuştuğu Adnan Oktar Yapılanması'na 11 Temmuz'da operasyon düzenledi. Bir anda Türkiye kamuoyuna oturan operasyonda yakalanması hedeflenen 235 şüpheliden 190'ı yakalandı. Haklarında yakalama kararı olan yapının önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ve Aylin Atmaca'nın da aralarında bulunduğu firari şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KAÇAK EK YAPMIŞLAR

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasına mühür vurulurken, bazı yapıların kaçak olduğu da iddia edildi. Arazi üzerinde 200 metrekare yapı ruhsatı olan alana yaklaşık 800 metrekare ek yapıldığı belirtildi. Kaçak olarak eklendiği ve imara aykırı olarak yapıldığı öne sürülen ek yapılar için emniyet birimleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

VİLLAYI KİRALAYAN GÖZALTINDA

Villayı örgüt adına kiralayan Semih M.nin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Semih M.'nin evrak üzerinde evi kiralayan kişi olduğu belirtilirken 200 bin Dolar'a kiralandığı iddia edilen lüks yapının kirasının yıllık peşin ödendiği öne sürüldü.

31 SUÇTAN SORGULANACAK

İstanbul Emniyeti'nin ilk olarak 1986 yılında operasyon düzenlediği ve Bulvar Gazetesi'nde yapılan bir röportajla ilgili Nazlı Ilıcak'ın da aynı davada yargılandığı Adnan Oktar 1999 yılında da gözaltına alınmıştı. Son operasyonla bir kez daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar'ın dosyada örgüt lideri olarak görüldüğü için 31 ayrı suç türünden de sorgulanacağı ifade edildi.