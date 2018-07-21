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Adet gecikmesi neden olur ve tedavi yöntemleri...

Adet gecikmesi neden olur ve tedavi yöntemleri...

Her ay düzenli olarak geçirdiğiniz adet dönemi bu ay neden gecikti? Adet gecikmesinin nedenleri ve tedavi yöntemi nedir? Adet gecikmesinin nedenlerini Op. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu Ünlüer cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 14:00 - Güncelleme: 21-07-2018 14:00

Çoğunlukla 'Hamile miyim?' paniği yaşatsa da, aslında adet gecikmesinin birçok farklı nedeni olabilir. Peki kaç gün kanama olmazsa, adet gecikmesi sayılır? Adet gecikmesinin nedenleri nelerdir? Adet gecikmesi için ne zaman bir doktora başvurmalıyım? Op. Dr. Ekin Fatma Fettahoğlu Ünlüer cevapla.tv'ye anlattı.

Ergenlik döneminden itibaren kadınlar adet görmeye başlar ve giderek bu kanamalar düzenli bir hal alır. Genellikle 28 günde bir adeti normal kabul ediyorken, 21 günden 35 güne kadar olan döngüleri de normal olarak değerlendiriyoruz. Adet gecikmeleri durumunda akla ilk önce gebelik gelir. Eğer gebelik yoksa hormonal değişiklikler, hızlı kilo alıp verme, ağır egzersiz, yoğun stress düşünülmelidir. Ayrıca bazen, sık kullanılan anti psikotik, anti depresan ilaçlar, hatta bazen mide ilaçları bile adet düzenini bozabilmektedir.

Kaynak: cevapla.tv

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