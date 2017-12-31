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Adana'da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

Adana'da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı Şehir Hastanesi kavşağında seyir halindeki bir otomobil refüje çarptı. Arkadan gelen otomobillerin de kazaya karışmasıyla ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 22:16 - Güncelleme: 31-12-2017 22:16

TARSUS-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı Şehir Hastanesi kavşağından Mersin istikametine seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, refüje çarparak savruldu.

Savrulan otomobile arkadan gelen 3 otomobilin de çarpmasıyla, meydana gelen zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kazanın ardından aynı istikamette giden ve hastaneye hasta taşıyan ambulansa arkadan gelen 5 aracın çarpması sonucu ikinci zincirleme kaza meydana geldi. İkinci kazada ise 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre kapanan otoban, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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