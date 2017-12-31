Adana'da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TARSUS-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı Şehir Hastanesi kavşağından Mersin istikametine seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, refüje çarparak savruldu.
Savrulan otomobile arkadan gelen 3 otomobilin de çarpmasıyla, meydana gelen zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Kazanın ardından aynı istikamette giden ve hastaneye hasta taşıyan ambulansa arkadan gelen 5 aracın çarpması sonucu ikinci zincirleme kaza meydana geldi. İkinci kazada ise 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir süre kapanan otoban, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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