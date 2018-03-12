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Adana'da sokakta yürüyen travestiye bıçaklı saldırı

Adana'da sokakta yürüyen travestiye bıçaklı saldırı

ADANA'da Cansu Cerit (39) isimli travesti, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 07:29 - Güncelleme: 12-03-2018 07:29

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişi kaldırımda bıçakla yaralanmış bulundu. Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen Cansu Cerit isimli travesti, arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı.

Cerit, bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cerit'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Cerit'in verdiği ilk ifadede, saldırganın arkadan yaklaştığı için göremediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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