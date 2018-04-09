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Adana hava durumu saatlik tahmin fena!

Adana hava durumu saatlik tahmin fena!

ADANA hava durumu saatlik yeni tahmin meteoroloji yayınladı. Adana'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olsa da şiddetli yağışların etkisi ile hissedilen sıcaklık düşük olacak. Özellikle bugün öğleden sonra Adana'da yağışlar etkisini arttıracak, sıcaklık bugün en düşük 12 derece.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 09:12 - Güncelleme: 09-04-2018 09:12

ADANA hava durumu saatlik tahmin ve 5 günlük haritalı yeni hava durumu raporu korkuttu. Adana'da hafta boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle bugün öğleden sonra yağışlar etkisini arttırarak. Yetkililer vatandaşları ani su baskını ve sele karşı uyardı. Adana'da bugün en düşük sıcaklık 12 derece en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre: bugün (Pazartesi) Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz ve Malatya çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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