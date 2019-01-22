Açıklise kayıt yenileme kaç para ödenecek bankalar?

AÖL kayıt yenileme işlemi için son birkaç saate girildi. Örgün öğretim şansı olmayan on binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖL açık lise kayıt yenileme işlemi bugün sona eriyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar yeni dönemde sınav tarihlerinin ne zaman olacağını merak ediyor. İşte, AÖL kayıt yenileme ücretleri hangi bankaya yatırılacak ve açık lise sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler

KAYITLAR İÇİN SON GÜN! SINAVLAR NE ZAMAN:Açıköğretim Lisesi’ne kayıtlı olan öğrenciler 2017’inin ilk sınavının sonuçlarını merakla beklerken yeni kayıt yaptıracakların beklediği haber geldi. MEB, resmi internet sitesi üzerinden Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Ana sayfada yapılan duyuruda; “Açık Öğretim Lisesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. Dönem ilk kayıt işlemleri 30 Ocak - 08 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar başvuruda bulunabilir.

Açık lise ikinci dönem sonu sınavları 18-19 Mart tatrihlerinde gerçekleştirilecek.

DERS SEÇİMİ KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK: Ders seçme döneminin kayıt yenilemeyle birlikte yapılacağını duyuran Açıköğretim Lisesi, bu işlemleri yapmayanların derslerinin otomatik olarak seçileceğini duyurdu;

"c) Ders seçme işlemi ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.

d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır."

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK: Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt yenilemek için sınav bedelini ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelini doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt Yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme sınav bedeli alınacaktır.

Öğrenciler ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem, adına ödenmiş olan 5TL sınav bedelini makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Okul aile birliği hesabına öğrenciler tarafından ATM’lerden yatırılan ücretlerde banka tarafından havale masrafı kesilmesi durumunda, halk eğitimi merkezi müdürlükleri makbuz karşılığında öğrencilerden alıp, toplu olarak okul aile birliği hesabına yatırabilirler.

Kayıt Yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır.

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK: Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt yenilemek için sınav bedelini ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelini doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.

Kayıt Yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılan öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme sınav bedeli alınacaktır. Öğrencilerin, ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönem, adına ödenmiş olan 5TL sınav bedelini makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Okul aile birliği hesabına öğrenciler tarafından ATM’lerden yatırılan ücretlerde banka tarafından havale masrafı kesilmesi durumunda, halk eğitimi merkezi müdürlükleri makbuz karşılığında öğrencilerden alıp, toplu olarak okul aile birliği hesabına yatırabilirler.

Kayıt Yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır.

PARA NASIL YATIRILIR?

Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MAOL YENİ KAYIT KAYIT YENİLEME ÜCRETİ)

7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 30 TL’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız

YENİLEME İŞLEMLERİYLE HANGİ İŞLEMLER YAPILMALI?

a) Öğrenciler Kayıt yenileme işlemi sırasında, fotoğrafları sistemde kayıtlı değilse ya da var olan fotoğraf tanınmayacak kadar silik, karanlık, bozuk vs. ise fotoğraflarının sisteme yeniden aktarılmasını sağlamak zorundadır. (İleriki sınavlarda, sınav giriş belgelerinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır).

b) 2003 yılından önce Açık Öğretim Lisesi ne kayıt olmuş ve bu tarihten sonra hiç kayıt yenileme işlemi yaptırmamış öğrenciler T.C. Kimlik Numarası, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu öğrenciler yatırdıkları ücret sistem tarafından görülmeyeceği için öncelikle T.C. Kimlik Numaralarının, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir. Bunun için irtibat bürosuna başvurmalı veya durumlarını anlatan bir dilekçeye (dilekçeye öğrenci numarası ve T.C. Kimlik No yazılması kaydıyla), nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek, en fazla bir sayfa olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

c) Ders seçme işlemi ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Ders seçme işlemi sistemde ,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitesinde yer almaktadır.

d) Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

e) Sınav giriş yerini değiştirme veya adres bilgilerinde güncelleme işlemleri ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır.

f) Açık Öğretim Lisesi, sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini resmî web sitesi aracılığı ile duyurmaktadır. Öğrenciler sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgilerini www.aol.meb.gov.tr adresinde yer alan “sisteme giriş” öğrenci butonundan öğrenci numarası ve şifresini kullanarak öğrenir. Bu bilgiler posta aracılığı ile gönderilmez.

g) Ders seçimi yapan öğrenci sistem üzerinden seçmiş olduğu derslerin listesi ile Halk Eğitimi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaklardır.

h) Öğrencileri, SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgiler” menüsü altında bulunan “Sınav Giriş Bilgileri” seçeneğinden görerek çıktısını alacaklardır.