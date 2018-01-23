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Açıklama geldi: Avrupa Birliği'nin Afrin korkusu!

Açıklama geldi: Avrupa Birliği'nin Afrin korkusu!

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Afrin hakkında açıklamalarda bulundu. Mogherini, "Çok endişeliyiz, tüm askeri operasyonlar DAEŞ'e karşı yönelmeli" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 19:52 - Güncelleme: 23-01-2018 00:52

Türkiye’nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk iki gününde ‘askeri operasyonlar konusunda yorum yapmadığı gerekçesiyle’ sessiz kalmayı tercih eden Avrupa Birliği sessizliğini üçüncü günde bozdu. Operasyon Brüksel’de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının gündemindeydi. Toplantı sonrasında basına konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, gelişmelerden çok endişeli olduğunu söyledi.

Federica Mogherini iki nedenden dolayı çok endişeli olduğunu belirterek bunlardan ilkinin insani durumla ilgili olduğunu söyledi. İnsani yardıma erişimin güvence altına alınması ve sivillerin operasyondan zarar görmemesinin sağlanması gereği üzerinde duran Mogherini, “Alandaki tüm askeri operasyonlar DEAŞ’a yönelik olmalı” dedi.

Mogherini, operasyonun soruna siyasi çözüm bulma amaçlı Cenevre görüşmelerinin devamını etkileyebileceğini söyleyerek “Alanda durum sakin olmalı” diye konuştu.

ÇELİK İLE GÖRÜŞECEK

Mogherini, Zeytin Dalı Harekatı ve bu bağlamdaki gelişmeleri Türk yetkililerle doğrudan ele almayı planlıyor. Bu çerçevede konu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in perşembe günü Brüksel’e yapacağı ziyarette de gündemde olacak. Mogherini, Çelik ile yapacağı ikili görüşmede konuyu gündeme getirecek.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin benzer nitelikli operasyonlarına hemen tepki veren AB, Zeytin Dalı Harekatı için üç gün beklemeyi tercih etti. Operasyonun ikinci gününde Mogherini’nin kabinesinden AB’nin askeri bir aktör olmadığı vurgulanarak, “Askeri operasyonlar konusunda yorum yapmıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Reuters'ın haberine göre Gabriel Suriye'deki durumdan endişe duyduğunu söyledi. (Hürriyet - Güven Özalp)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • çok üzüldüm:) 23 Ocak 2018 00:32 bizde çok endişeliyiz askerimizin burnu kanarsa vay haliniz

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