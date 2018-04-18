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Acı haberi Çavuşoğlu verdi! Türk büyükelçi hayatını kaybetti

Acı haberi Çavuşoğlu verdi! Türk büyükelçi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 10:53 - Güncelleme: 18-04-2018 10:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Kural'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece yaşamını yitirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

TURGUT KURAL KİMDİR ?
Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu. Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı.

BAKANLIKTA GÖREV ALMIŞTI
Bakanlıkta Ortadoğu ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev alan Kural, Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı.

Kural, Kasım 2014’ten bu yana Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi olarak görev alıyordu.

BABASI BÜYÜK ELÇİ ADNAN KURAL DA GÖREVİ SIRASINDA VEFAT ETTİ
Turgut Kural'ın babası Moskova Büyükelçisi olan Andan Kural'da 1972 yılında görevi sırasında Moskova'da kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

BABASI DA GÖREVDE İKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Turgut Kural'ın babası Şerif Adnan Kural'da babası Hüsamettin Kural'ın eğitimi nedeniyle Paris'te doğmuş, İstanbul'da Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu. 1935 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlamış, çeşitli iç ve dış görevlerde bulunduktan sonra 1955'te Şam Büyükelçiliğine atanmış, 1958'de ise merkeze atanıp, başhukuk müşavirliği görevine getirilmişti. 1960-1962 yıllarında Atina Büyükelçiliği, 1962-1964 yılları arasında Birleşmiş Milletler nezdinde Daimi Temsilcilik, 1964-1965 yıllarında Bern, 1965-1967 yıllarında Roma ve 1967-1969 yıllarında Madrid büyükelçiliği görevinde bulunmuştu. 1972 yılında Moskova büyükelçiliğine atanmıştır. Bu görevi sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmişti. 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Deko 18 Nisan 2018 10:56 Kotonu yu bilmiyoruzki elciyi taniyalim. Allah rahmet eylesi

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