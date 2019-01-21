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'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında

'Abla-kardeş' cinayetinde eski sevgili gözaltında

BURSA’nın Gemlik ilçesinde cumartesi günü evlerinde cesetleri bulunan Sibel Dudaklı (45) ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı’nın (37), Sibel Dudaklı'nın eski sevgilisi Murat A. tarafından boğazları kesilerek öldürüldüğü öne sürüldü. Murat A., Çanakkale'de gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 14:23 - Güncelleme: 21-01-2019 14:23

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Yıldız Sokak Hakan Apartmanı'nda yaşayan Sibel Dudaklı ve kardeşi Mehmet Ali Dudaklı, 19 Ocak günü evlerinde ölü bulundu. Komşuları, uzun süre görememeleri üzerine Sibel ve Mehmet Ali Dudaklı'nın kapısını çaldı.

Komşular kapının açılmaması üzerine Sibel Dudaklı’nın oğlunu aradı. Sibel Dudaklı’nın oğlu, Eray Oğuz eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Oğuz, "Komşular beni aradı. Anneme ve dayıma ulaşamadıklarını ve yaklaşık 10 gündür kendilerinden haber alamadıklarını söylediler. Ben de işyerimden çıkarak eve geldim. Geldiğimde dayımı salonda, annemi ise banyoda kanlar içinde gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi.

BARIŞMAK İÇİN GELDİ TARTIŞMA ÇIKINCA ÖLDÜRDÜ
Öte yandan iki kardeşin, Sibel Dudaklı’nın eski sevgilisi Murat A. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Murat A.’nın Çanakkale’de gözaltına alındığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği belirtildi. Emniyetteki sorgusu halen devam eden Murat A.’nın eski sevgilisi Sibel Dudaklı ile barışmak için eve geldiği ve burada çıkan tartışma sonrası cinnet getirip iki kardeşi boğazlarını keserek öldürdükten sonra kaçtığı iddia edildi.

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Kaynak : DHA

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