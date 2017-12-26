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Abdüllatif Şener: Gül, Davutoğlu, Arınç'tan birşey çıkmaz!

Abdüllatif Şener: Gül, Davutoğlu, Arınç'tan birşey çıkmaz!

Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu yeni bir hareket başlatabilir mi?.. Eski arkadaşları Abdüllatif Şener'e göre; "Fazla bir şey beklememek lazım bu isimlerden. Yani bir çıkış yapacak, ayrı bir baş çekecek bir şey yok bu isimlerde.."

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 09:29 - Güncelleme: 26-12-2017 09:52

AK Parti'in kurucu ekibinde yer aldıktan sonra partiden ilk ayrılan isim olan Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik'i topa tuttu. Bu isimlerin Gül liderliğinde yeni bir hareket başlatacakları iddiasıyla ilgili, "Fazla bir şey beklememek lazım bu isimlerden. Yani bir çıkış yapacak, ayrı bir baş çekecek bir şey yok bu isimlerde. Davutoğlu da dâhil buna" dedi.

"Abdullah Gül, Hüseyin Çelik, Bülent Arınç… Partiye uzak düşen bu isimler için ne söylemek istersiniz? Sizce 2019 öncesi AKP içinde bir kopma yaşanır mı?" sorusu üzerine Abdüllatif Şener bu isimleri adeta bombardımana tuttu:

BU ARKADAŞLARDAN BİRŞEY ÇIKMAZ: "Gül, Arınç ve Çelik... Bu arkadaşlardan bir şey çıkmaz. Bunlar ne kadar dışarı itilirse itilsinler, kişilikleriyle ne kadar oynanırsa oynansın, yine de zihinlerinin bir  köşesinde, bir fırsat bulurum da tekrar affa nail olur muyum diye umutla bekleyen insanlar."

DAVUTOĞLU DA BUNA DAHİL: "Dolayısıyla fazla bir şey beklememek lazım bu isimlerden. Yani bir çıkış yapacak, ayrı bir baş çekecek bir şey yok bu isimlerde. Davutoğlu da dâhil buna."

KORKAKÇA SÖYLEDİKLERİ ŞEYLER...: "Bunlar hiç eleştirmiyorlar da zaten, eleştirir gibi görünüyorlar. Muhalefet basını buradan umut beslediği için bunların korkakça söylediği net olmayan şeylerde, net bir şeyler varmış gibi sunuyorlar. Tavırları tamamen sinmiş vaziyette, oradan bir şey çıkacağına ihtimal vermiyorum."

ESKİ ARKADAŞLARINI İKİYÜZLÜLÜKLE SUÇLADI

Küskünlerden bir hareket bekleyip beklemediği sorulan Abdüllatif Şener, "Hiç bir şey çıkmaz. Hepsi küskün. Herkes ikili konuşmalarda nefret ediyor ve ağzına geleni söylüyor. Fakat üç kişi bir araya gelince kimse tek kelime etmiyor. Eski AK Parti milletvekillerinde gördüğüm manzara bu" diye konuştu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • ali kaya 26 Aralık 2017 10:09 tamam çerkezsin kabına sığmıyorsun ama keskin sirke küpüne zarar koçum. yazık ettin kendine. şimdi ne güzel bakan olur hizmet ederdin vatanına

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KİMDİR ?
Bülent Arınç
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&cc

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