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ABD'nin yaptırımlarına İran'dan jet yanıt! Kıracağız

ABD'nin yaptırımlarına İran'dan jet yanıt! Kıracağız

ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'nin uyguladığı yaptırımları kıracağını ve petrol satmaya devam edeceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 10:33 - Güncelleme: 05-11-2018 10:33

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayında yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımları kıracağını ve petrol satmaya devam edeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımları kıracağını ve petrol satmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ikinci aşaması bugün TSİ 08.00'de başlamıştı.

İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan ülke ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefleyen ABD yönetimi, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasını da yaptırımlara tabi hale getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ruzgar67 05 Kasım 2018 11:40 Bu ne janadayılık eskıyalıktırkı kafana gore yok sunu alaması yok sunu satamasın yeter artık dunyayı kausa surukledıklerı

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