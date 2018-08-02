ABD'nin yaptırımı HDP'li Ahmet Şık'ı coşturdu!

Türkiye aleyhinde açıklamalarla kendine yer edinen Şık, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'nin yanında olduğunu açıkça dile getirdi.
ABD yönetimi Brunson serbest bırakılmadığı için Türkiye'ye yaptırım kararı alması akabinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırımını uygulamaya koydu. HDP'li Ahmet Şık, karar sonrası sevincini sosyal medya hesabından paylaştı."GOL..." YAZDI
Cumhuriyet'in haberini paylaşan Şık, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımı karşısında "Gol..." yazarak hangi taraftan olduğunu açıkça ortaya koydu.
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