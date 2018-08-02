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ABD'nin yaptırımı HDP'li Ahmet Şık'ı coşturdu!

ABD'nin yaptırımı HDP'li Ahmet Şık'ı coşturdu!

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, ABD'nin Türkiye aleyhinde açıkladığı yaptırım kararı sonrası mutluluğunu gizlemekten bile çekinmedi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 10:08 - Güncelleme: 02-08-2018 10:08

Türkiye aleyhinde açıklamalarla kendine yer edinen Şık, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'nin yanında olduğunu açıkça dile getirdi.

ABD yönetimi Brunson serbest bırakılmadığı için Türkiye'ye yaptırım kararı alması akabinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırımını uygulamaya koydu. HDP'li Ahmet Şık, karar sonrası sevincini sosyal medya hesabından paylaştı."GOL..." YAZDI
Cumhuriyet'in haberini paylaşan Şık, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımı karşısında "Gol..." yazarak hangi taraftan olduğunu açıkça ortaya koydu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Ali 02 Ağustos 2018 11:08 Şimdi biz bu adama bir de milletvekili olduğundan dolayı maaş mı vereceğiz. Bu adamın bu topraklarda nefes alması bile haram...

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