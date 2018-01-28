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ABD'nin PYD/PKK "itirafları" artıyor

ABD'nin PYD/PKK "itirafları" artıyor

Terör örgütü PYD/PKK'ya silah yardımı yaptığı için eleştirilen ABD yönetimi, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in sözlerine ilişkin halen bir düzeltme veya yalanlama yapmadı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 00:51 - Güncelleme: 28-01-2018 00:51

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'ya silah yardımı yaptığı için eleştirilen ABD yönetimi, Afrin'deki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in sözlerine ilişkin halen bir düzeltme veya yalanlama yapmadı.

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan "Washington yönetiminin terör örgütü PYD/PKK'ya silah desteği" ile ilgili yeni itiraflar gelmeye devam ediyor.

Perşembe günkü kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'in Afrin'deki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan "PKK" ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığından henüz bir düzeltme veya yalanlama yapılmaması dikkati çekti.

AA muhabirinin "Bakanlık sözcüsünden PKK itirafı" şeklinde gündeme taşıdığı açıklama geçerliliğini korurken kamuoyundan tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Nauert, Suriye'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zamanki "YPG" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan sözcü, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

CIA'nın sitesinde dikkat çeken PYD/PKK detayı

CIA DA KABUL ETTİ

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) internet sayfasında son yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer aldığı görülmüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mahallenin Gençleri 28 Ocak 2018 01:51 Ankara’nın ‘Duymadık’ dediğini ABD teyit etti: Heather Nauert çelişen açıklama ile ilgili “Başkan açık ve sert konuştu” dedi.

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