ABD'nin finansal algı operasyonunun kod adı Serdar Turgut yazdı

ABD'nin Türkiye’ye finansal algı operasyonunun kod adı: A bullet a day. Türkçe karşılığı ise "Her gün yeni bir kurşun." Türkiye aleyhine kararlar ve demeçlerle saldırıya geçen Amerika'nın nasıl bir yöntem izlediğini Habertürk'ün Washington muhabiri Serdar Turgut, bugünkü yazısında aktardı.

ABD'nin Türkiye üzerinde baskı politikasını sürdüreceğini yazan Turgut, Washington'da ilgili birimlerde dolaştı ve edindiği bilgileri paylaştı.

AMERİKA’NIN BASKI POLİTİKASI: "Ne yaptıklarını anlamak için günlerdir çeşitli ilgili birimler arasında tur atıyorum. Birimlere yakın kaynaklar yerine direkt birim kaynaklarına gittiğimden bir Türk gazeteciye bu aşamada fazla açık konuşma niyetleri olmadığını gördüm. Ancak şans eseri Rusya’ya konulan son yaptırımların sonuçlarını aldıklarında yine ilgili birimdeydim. Ne düşündüklerini, nasıl sonuçlar beklediklerini, benzer bir durum yaşamakta olan Rusya analizlerinden anlayabildim.



BEKLENTİLER İLE OYNUYORLAR: Genelde piyasalarda ve bizimki gibi hasas dengeli piyasalarda özellikle, beklentilerin etki gücü çok fazladır. Amerikan yönetimi de bunu bildiğinden özellikle döviz kurunu manipüle etmek için piyasa oyuncularının beklentileriyle oynuyor.

‘Yaptırım getireceğiz’ tehdidi beklentilerle oynama açısından en güçlü silah. Amerika, Türkiye’ye karşı bu silahı çekti ve stratejisini de ‘A bullet a day’ (Her gün yeni bir kurşun) olarak anlatıyorlar.

Yeni yaptırım geleceği beklentisine kapılan piyasa oyuncuları daha bugünden o gelecekteki yaptırımı fiyatlamaya başlıyorlar ve sonucunda ortada ekonomik temelde gereken bir neden olmadığı halde döviz kurları artabiliyor. Piyasanın dengesi bir defa böylesine bozulabildiğinde de bunu toparlamak zorlaşabiliyor.

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