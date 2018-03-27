ABD'nin F-35 tehdidine Türkiye'den yanıt! Canikli'den açıklama!

ABD Kongresi’nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, Kongre’de ‘Rusya’dan S-400 alırsanız biz de size F-35 satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu açıklamıştı.

ABD'ye yanıt Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının ABD ile F-35 alışverişini etkilemeyeceğini belirtti. Bakan, Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının da kesin olduğunu "O iş bitti" ifadesiyle dile getirirken "S-400’ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir" dedi.

HERKES YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELİ: Bakan Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir.Uluslararası kurallar var, biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik, herkes getirmeli " dedi.

S-400 ANLAŞMASI YAPILDI BİTTİ O İŞ

Bozkır'ın yaptığı "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz" açıklaması da soruldu. Canikli, şunları söyledi:

"Anlaşma yapıldı, her şey yapıldı. O iş bitti. Her şeyden önce bir ticari faaliyet, anlaşmalar yapılmış, biz üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz."

ABD'den Türkiye'ye aba altından sopa S400 alırsanız...