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ABD'nin F-35 tehdidine Türkiye'den yanıt! Canikli'den açıklama!

ABD'nin F-35 tehdidine Türkiye'den yanıt! Canikli'den açıklama!

Türkiye Rusya'dan S-400, ABD'den ise F-35 uçaklarını alacak. ABD'nin F-35 uçaklarıyla ilgili pürüz çıkardığı iddia edilmişti. Hükümetten konuyla ilgili açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ''S-400 alımı F-35'in alımını etkilmez'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 11:56 - Güncelleme: 27-03-2018 11:56

ABD Kongresi’nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, Kongre’de ‘Rusya’dan S-400 alırsanız biz de size F-35 satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu açıklamıştı.

ABD'ye yanıt Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının ABD ile F-35 alışverişini etkilemeyeceğini belirtti. Bakan, Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasının da kesin olduğunu "O iş bitti" ifadesiyle dile getirirken "S-400’ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir" dedi.

HERKES YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMELİ: Bakan Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir.Uluslararası kurallar var, biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik, herkes getirmeli " dedi.

S-400 ANLAŞMASI YAPILDI BİTTİ O İŞ

Bozkır'ın yaptığı "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz" açıklaması da soruldu. Canikli, şunları söyledi:

"Anlaşma yapıldı, her şey yapıldı. O iş bitti. Her şeyden önce bir ticari faaliyet, anlaşmalar yapılmış, biz üzerimize düşen yükümlülüklerin tamamını yerine getirmişiz."

ABD'den Türkiye'ye aba altından sopa S400 alırsanız...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • 0134 27 Mart 2018 12:29 12:21 f35 projesi kaç yıllık bir projedir, haberin var mıdır? kendi uçağımızı yapmak için adımlar atılmıştır, teknoloji transferi kapsamında ingiltereden rolls royce ile motor üretimi yapılacaktır ve geri kalan her şey yerli olacaktır. f35in gövdesi de hali hazırda Türkiye’de üretilmektedir.

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Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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