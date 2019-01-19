ABD'li Senatör: Suriye'deki stratejimiz Türkiye'nin zararına

ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham "Suriye'deki stratejimiz Türkiye'nin zararına bir strateji" derken, "Trump'a 'Obama Türkiye için bir kabus yarattı sen bu kabusu sona erdirmelisin' diyeceğim" diye konuştu.



Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham CNN TÜRK'e özel bir röportaj verirken çok sayıda önemli soruya da cevap verdi. İşte o röportajda yer alan detaylar;

Sena Alkan - Güvenli bölge ile başlayacağım. Türkiye'nin güvenli bölgeden anladığı ile ABD'nin anladığı arasında farklar var. Güvenli bölgenin YPG için özerk bölgeye yol açacağı iddiaları var Türkiye'de. ABD'nin güvenli bölge teklifi özerk bölgeye yol açar mı? Eğer öyleyse ABD bunu destekler mi? Hayır açmazsa Türkiye'nin güvenlik endişelerini nasıl gidereceksiniz

Lindsey Graham - 2016'da endişesini duyduğum şey gerçek oluyor önce onu söyleyeyim. DEAŞ'a karşı YPG'yi silahlandırmak Türkiye için daha büyük bir problem. Bu yüzden, çekilme iç amaçla olmalı. Türkiye'yi korumak, İran'ın bizim ayrılışımızdan sonra en büyük kazanan olmaması. DEAŞ'ın bir daha geri gelmemesi. Bu yüzden Münbiç diyorum. Türkiye'ye Münbiç’teki tüm YPG elementlerin çıkacağına söz verdik. Türkiye'nin ortak devriye yapacağına ve Türkiye ve Münbiç için kabul edilebilir kişilerin yerel yönetimde yer alacağına söz verdik. Benim amacım yarattığımız problemi düzeltmek, Türkiye'den Suriye'den bir terörist eylemin gelmeyeceğinden tamamıyla emin olmasını sağlamak, Biz çekildikten sonra kapsayıcı bir yönetim bir grubun domine ettiği bir yönetim değil.

Sena Alkan - Münbiçten bahsettiniz. Münbiç'te bir terör saldırısı oldu. DEAŞ üstlendi. Ama bu saldırı tam da Türkiye'nin çekildiğini açıklamasından sonra geldi. Bazı boşluklar var gibi geliyor. Siz bu saldırının ardında bir görünmez el var diye düşünüyor musunuz? Yoksa eğer bu gerçekten DEAŞ'sa, şeytanın avukatı olmak istemem ama anlamaya çalışıyorum. Neden Amerika çekiliyorum dedikten hemen sonra DEAŞ böyle bir saldırı yapıyor? ne kazancı olacak bundan?



Lindsey Graham - Bu Irak’ta da yaptıkları şeydi. biz çekiliyoruz deyince, DEAŞ tekrar yükseldi. Bu benim için bir sürpriz değil. DEAŞ'ın kalıntıları işte hala burada, bu saldırıyı üstlendiler. Bu Irak’ta yaptıkları bir şeydi. Şaşkın değilim. Ama kalbim kırık. Münbiç'teki insanlar bunun acısını çekti. daha iyi bir hayat istiyorlar, tekrar DEAŞ kontrolüne girmek istemiyorlar. Girmeyecekler de. Ama bence DEAŞ'a karşı çok hızlı ve çok erken zafer ilan ettik. Bölgesel hilafetleri kısmen yara aldı ama binlerce DEAŞ savaşçısıyla da baş edilmesi gerekiyor. 780 civarı yabancı savaşçı var, geneli Avrupa’dan geliyor bunlarla ne yapılacağı da bir şekilde düşünülmeli. Birileri bunu düşünmeli. Bu hedefin tam olarak gerçekleştirilmediğinin bir örneği. Biz, Münbiç yol haritası test edilene ve başarılana kadar ayrılmamalıyız. DEAŞ tam anlamıyla yok edilene kadar ayrılmamalıyız. Çekildiğimizde de şundan emin olmalıyız Türkiye Suriye'deki terörist elementler tarafından tehdit edilmeyecek.

Sena Alkan - Erdoğan ile görüştünüz. Size bir video izletildi o videoyu izlediğiniz de ne hissettiniz? İlk reaksiyonunuz neydi? Türk yetkililerin ajandasında sizin YPG'nin terör örgütü olduğuna ikna etmek vardı. Siz YPG PKK bağlantısı için ne düşünüyorsunuz?

Lindsey Graham - YPG ve PKK arasında bir bağlantı var bundan eminim. bunu2016'da da söyledim. Onların dediklerini yutmuyorum. Websitelerine bir bakın. ABD ile DEAŞ ‘a karşı savaşan insanların atılmasını da istemiyorum ama benim 2016'dan beri gördüğüm şey şu, Suriye'deki stratejimiz Türkiye'nin zararına bir strateji. Türk hükümetinin gözünde ve halkının gözünde PKK bir terörist yapılanma. Amerikan hükümetinin gözünde PKK terör organizasyonu. 1980’lerde Türkiye’deydim PKK'nın ne olduğunu gayet iyi biliyorum. YPG'de Türkiye'nin gözünde PKK’nın uzantısı. Suriye'de yarattığımız problemi çözmeden Ayrılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer ayrılırsak bu problemi çözmeden bu Türkiye için bir kabus olacak.

Sena Alkan - MR. Bolton iki kırmızı dosyayla gitti. Siz bir dosya aldınız mı? Ve gittiğiniz de Trump'ı bilgilendirecek misiniz?

Lindsey Graham - Bana bir belge verilmedi. Ama YPG ve PKK arasındaki bağlantılara ilişkin çok ciddi bir bilgilendirme yapıldı. Trump'a şunu söyleyeceğim... Dinle, evet anlıyorum bir dengeleme istiyoruz. İnsanlar daha çok ödeme yapmalı, biz Suriye'nin yeniden inşası için ödeme yapmalıyız. Bölgedeki insanlar da ödeme yapmalı ve daha çok askeri yardıma ihtiyacımız var ama şunu da söyleyeceğim eğer biz çekilirse birisi gelecek ve Kuzey Suriye'yi alacak. Ona, İranlılara, tüm bölgeyi veriyorsun. Obama Türkiye için bir kabus yarattı sen bu kabusu sona erdirmelisin. Ve bunu ileride insanların Amerika ile çalışmak isteyeceği şekilde yapmalısın. Bu başarılabilir ama geri çekilmenin yavaşlaması lazım. DEAŞ sonrası varlığımızı düşünmemiz lazım. Eğer bunu etraflıca düşünmezsek, 2016'daki hataları tekrar yapacağız. Ve bu bölge için daha kötü olacak.