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ABD'li isimden Türkiye için skandal sözler!

ABD'li isimden Türkiye için skandal sözler!

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman Politico için bir yazı kaleme aldı. Türkiye’nin ‘kontrolden çıktığını’ belirten Edelman, Washington’un bunu açıkça söyleme zamanının da geldiğini yazdı.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 18:22 - Güncelleme: 15-02-2018 00:22

Geçmişte ABD'nin Ankara Büyükelçiliğini yapan Eric Edelman Türkiye ile ilgili sözleri tam bir skandal. Türkiye'nin Münbiç'e girmesi durumunda çatışma çıkacağını söyleyen eski büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'otoriter' ifadesini kullandı.

Euronews'in haberine göre, Türkiye’in Suriye’ye girdikten sonra bir zamanlar hayal bile edilemeyen Türkiye ve ABD askerlerinin çatışması ihtimalinin de gündeme geldiğine dikkat çeken Edelman, “Bu artık endişe verici bir gerçeğe dönüşmüş durumda. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Kürt güçleriyle savaşması istikrarsızlığa yol açıyor. Ama asıl tehlike, Erdoğan’ın da ısrarla söylediği gibi Münbiç‘e ilerlemesi durumunda ortaya çıkacak. Bunu önlemenin tek yolu Amerikalı siyasetçilerin daha şeffaf bir dille Türkiye’ye bunu anlatmaları” dedi.

Türkiye’nin Münbiç‘e ilerlemesi halinde ise Türk-Amerikan ilişkilerinin büyük yara alacağını söyleyen Edelman, “Zaten Rusya ile yakın ilişki içinde bulunması, Erdoğan’ın otoriter yönetimi ve Suriye’deki çıkar çatışmaları nedeniyle bir süredir Ankara-Washington ilişkileri gerilmiş durumda. ABD’nin bunları ‘hoş görmeyeceğini’ açık bir şekilde dile getirmesi iki ülke ilişkilerini kopmadan sürdürmek için de gerekli bir adım olacak” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’ye karşı sert bir eleştiri tonu kullanmakla bilinen Edelman, Ankara ile Washington arasında ilişkilerin gerilmesine yol açan etkenleri şöyle sıraladı:

"Erdoğan yönetimi altında Türkiye, İran’a yönelik uluslararası ambargoları delmek için en büyük girişimleri ortaya koymuş. Türk medyası ABD’nin Suriye’deki gizli üslerini yayınladı. Bir Amerikalı papaz bir NASA çalışanı ve 2 konsolosluk çalışanı tutuklandı, bunlar Erdoğan’ın de facto rehineleri gibi tutuluyor. Geçen yıl Erdoğan’ın korumaları Washington’da protestoculara saldırınca hukuk tanımayan otoriterliği Amerikan topraklarına da ulaştı.Şimdi Türkiye, Rusya’dan savunma sistemi alıyor. Suriye’de ABD müttefiklerine saldırıyor ve bunları ABD emperyalizmine karşı direnişi olarak lanse ediyor.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Misafir 15 Şubat 2018 01:53 lan conimisin tonimisin. Eğer bu ülkeme yolun düşerse, bizim sivas kangala, Aksaray Malaklısına boğdururum seni.

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