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ABD'li albayın cevap veremediği soru bakın neydi?

ABD'li albayın cevap veremediği soru bakın neydi?

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, AA'nın "Tel Abyad'da Türkiye'nin de hedef aldığı kuvvetleri SDG olarak mı yoksa YPG olarak mı tanımlıyorsunuz?" sorusuna yanıt vermedi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 07:18 - Güncelleme: 01-11-2018 07:18

ABD öncülüğündeki koalisyon, Türkiye'nin, terör örgütü YPG/PKK mevzilerini hedef aldığı Tel Abyad ilçesini kontrol eden güçleri "SDG" olarak adlandırıp adlandırmadıklarına yönelik sorulara kaçamak yanıtlar verdi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, AA muhabirinin "ilçede hangi unsurların hakim olduğuna" yönelik sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı. AA muhabirinin "Size göre Tel Abyad'ı kim kontrol ediyor? YPG mi SDG mi?" sorusunu Sözcü Ryan, "Koalisyon, SDG ile çalışıyor. Onlar kuvvet hareketleri ve planları konusunda karar veriyor." ifadeleriyle yanıtladı.

SDG'NİN AÇIKLAMASINI "CEVAP" OLARAK GÖNDERDİ
"O zaman Tel Abyad'daki durum nedir? Tel Abyad'ı kontrol eden gücün SDG olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Albay Ryan, "DEAŞ'a karşı operasyonları geçici olarak durdurduklarına ilişkin SDG'nin resmi açıklaması" notuyla örgütün, Türkiye'nin Tel Abyad'a yönelik top atışlarına ilişkin açıklamasını gönderdi.

AA muhabirinin konuyla ilgili takip sorusuna ise Albay Ryan, örgütün açıklamasını kastederek "Gönderdiğim son duyurunun ardından Tel Abyad'daki son durum hakkında güncel bilgim yok." açıklamasında bulundu.

Ryan, "Tel Abyad'da Türkiye'nin de hedef aldığı kuvvetleri SDG olarak mı yoksa YPG olarak mı tanımlıyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

PENTAGON'DAN FIRAT'IN DOĞUSU AÇIKLAMASI
Öte yandan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya operasyon hazırlığı açıklaması üzerine ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon planları hakkındaki açıklamalarının farkındayız. Türkiye ve SDG ile durumu yatıştırmak amacıyla temas halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü, "Fırat'ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz." açıklamasını yapmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye'nin hedefini PYD-YPG'nin sınır bölgesinden temizlenmesi olarak koruduğuna işaret ederek, Münbiç'in doğusu için de harekete geçmeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

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Kaynak : AA

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  • MİSAFİR 01 Kasım 2018 08:33 SAHTEKAR ABD DURUMU YATIŞTIRMAK İÇİN HAREKET HALİNDEYİZ DERKEN TERÖRÜ YAYMAYA DEVAM EDECEK GİBİ .ORDUMUZ GİRSİN BİR TANE HAİN SATILMIŞ ABD KÖPEĞİ BIRAKMASIN BU İŞ ÇOK UZADI,MÜTTEFİK NUMARASIYLA ÜLKEMİZİN HER YANINI TERÖRLE DOLDURUYOR TERÖRİST ALÇAK ABD

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