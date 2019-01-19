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ABD'den YPG açıklaması PKK'nın kolu görmek isteyen için açık

ABD'den YPG açıklaması PKK'nın kolu görmek isteyen için açık

ABD’li senatör Graham: Güvenli bölge Türkiye'nin güvenli için kurulacak.YPG PKK'nın koludur görmek isteyen için bu son derece açıktır' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 11:01 - Güncelleme: 19-01-2019 11:02

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD'li senatör Lindsey Graham basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Graham, "ABD askeri hemen Suriye'de daha büyük savaş çıkar" dedi.

Suriye'deki YPG'nin terör örgüt ile bağlantısının olduğuna dikkat çeken Graham şu ifadeleri kullandı:  "Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda.

TÜRKİYE İÇİN YARATTĞIMIZ SORUNU ÇÖZMELİYİZ
YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz.

Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. Obama, YPG'yi silahlandırarak, Türkiye için bir kabus yarattı. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Trump dikkatli olmalı. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI
Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Münbiç, Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır" 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • rere 19 Ocak 2019 11:25 Yersen inan.Daha kaç açıklama gelecek alengerli

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