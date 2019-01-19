ABD'den YPG açıklaması PKK'nın kolu görmek isteyen için açık

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD'li senatör Lindsey Graham basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Graham, "ABD askeri hemen Suriye'de daha büyük savaş çıkar" dedi.

Suriye'deki YPG'nin terör örgüt ile bağlantısının olduğuna dikkat çeken Graham şu ifadeleri kullandı: "Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda.

TÜRKİYE İÇİN YARATTĞIMIZ SORUNU ÇÖZMELİYİZ

YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz.

Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. Obama, YPG'yi silahlandırarak, Türkiye için bir kabus yarattı. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Trump dikkatli olmalı. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Münbiç, Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır"