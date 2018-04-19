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ABD'den Türkiye'nin tepkisini çekecek papaz Brunson açıklaması

ABD'den Türkiye'nin tepkisini çekecek papaz Brunson açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, FETÖ ve PKK suçlamasıyla İzmir'de tutuklu bulunan Andrew Craig Brunson için 'Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 12:56 - Güncelleme: 19-04-2018 12:56

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'de FETÖ'den tutuklu olan ABD vatandaşı papaz Andrew Brunson'la ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Brunson'un eşiyle görüştüğünü söyleyen Pence, Türkiye'nin artık onu serbest bırakması gerektiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı din adamı Andrew Craig Brunson'un hakkında şunları söyledi: 

"Pastör Brunson’ın eşiyle konuştum. Ona dualarımızda olduklarını Donald Trump ile Türkiye’deki duruşmayı takip ettiğimizi söyledim. Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve dindar bir adamdır. Türk hükümetinin onu serbest bırakma zamanı gelmiştir."

ERDOĞAN'DAN AİDESİNİ İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da Brunson'un Türkiye'de zulme uğradığını söyleyen bir mesaj paylaşmıştı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Brunson'un ülkesine iade edilmesini istemişti. 

Papaz Brunson 17 Nisan'da görülen duruşmada Psikolojisinin bozulduğunu ve ilaç kullanmaya başladığını söyleyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Mahkeme Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma 7 Mayıs'a ertelenmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SUSTURAN 19 Nisan 2018 13:01 VER PAPAZI AL PAPAZI.ÖYLE ÜÇ KÖFTE YOK

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