ABD’den son dakika Türkiye kararı çelik ve alüminyum vergileri iki katına çıktı

ABD Başkanı Donalt Trum'tan bir son dakika karar daha geldi. Trump, bugün attığı bir tweet’te Türkiye’ye uygulanacak vergileri diğer ülkelere göre iki katına çıkardığını açıkladı.

ABD korumacı ekonomi politikaları kapsamında alimünyum ve çelik vergilerini yükseltmişti.

Doların Türk lirası karşısında yükseldiğine dikkat çeken Trump, Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını söyledi. Donald Trump, “Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017 yılında 1 milyar dolar olmuştu.

GÜMRÜK VERGİLERİNİ İKİYE ÇIKARDIM: Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim!

TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ DEĞİL: Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

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