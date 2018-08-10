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ABD’den son dakika Türkiye kararı çelik ve alüminyum vergileri iki katına çıktı

ABD’den son dakika Türkiye kararı çelik ve alüminyum vergileri iki katına çıktı

ABD ve Türkiye arasında yaşanan papaza Brunson krizi devam ediyor. İki bakana yaptırımdan sonra ABD'den bir son dakika karar daha geldi. ABD Türkiye'den çelik ve alüminyum tarifelerini yüzde 20 çelik tarifesini ise yüzde 50 artırdı. Vergiler ikiye katlandı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 16:15 - Güncelleme: 10-08-2018 16:15

ABD Başkanı Donalt Trum'tan bir son dakika karar daha geldi. Trump, bugün attığı bir tweet’te Türkiye’ye uygulanacak vergileri diğer ülkelere göre iki katına çıkardığını açıkladı.

ABD korumacı ekonomi politikaları kapsamında alimünyum ve çelik vergilerini yükseltmişti.

Doların Türk lirası karşısında yükseldiğine dikkat çeken Trump, Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını söyledi. Donald Trump, “Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017 yılında 1 milyar dolar olmuştu.

GÜMRÜK VERGİLERİNİ İKİYE ÇIKARDIM: Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim!

TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ DEĞİL: Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" dedi.

Dolar/TL çılgınca değişiyor 6.20'yi bile aştı 10 dakika içinde olana bakın!

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev'den ABD'ye tehdit! Savaş ilanı olarak göreceğiz

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 16:48 Papazi sal, incirligi bosalt. BUndan sonra ABD de 10 gunden fazla kalmis yada bagi olan adamlara 2 gunden fazla vize verme ve ekonomini duzeltmek icin altin parasina gec.

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