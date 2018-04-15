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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı!

ABD'nin Birleşmiş Milletler(BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 19:41 - Güncelleme: 15-04-2018 19:46

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

İHA'nın aktardığına göre; Donald Trump’ın operasyon sonrası, "Görev başarı ile tamamlandı” sözleri hakkında Haley, bu terimin hem siyasi hem de askeri olarak karşılığı olduğunu belirtti. Trump’ın askeri anlamdaki karşılığı kullandığını söyleyen Haley, bu terimin askeri literatürde “belirli olan bir görevi” tamamlamak olduğunu ifade etti.

"Suriye’de yapacaklarımız henüz bitmedi" diyen Haley, Esad rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması halinde ABD’nin harekete geçmek için hazır olduğunu söyledi.

Trump ve ABD Savunma Bakanlığından operasyonun devamlılığı hakkında gelen iki farklı açıklamayı netleştiren Haley, ABD’nin tavrını tamamen Esad rejiminin hamlelerine göre belirleyeceğini söyledi.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Haley, "ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlıyor. Rusya'ya yeni yaptırımların gerekçesi Suriye'ye destek vermesi" dedi.

Rusya'ya yeni yaptırımların pazartesi açıklanacağı kaydedildi.

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