ABD'den Rus bankasına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, Rus bankası Agrosoyuz Ticaret Bankası’nın, Kuzey Kore ile ilişkili yaptırım listesine eklendiğini duyurdu. Açıklamada, Rus bankası Agrosoyuz Ticaret Bankası’nın Kuzey Koreli Foreign Trade adlı bankanın Moskova temsilcisi Han Jang Su adına bazı işlemler yaptığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Kuzey Koreli bankanın Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına destek sağladığı gerekçesiyle 2006 yılından beri ABD ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yaptırım listesinde olduğu vurgulandı.