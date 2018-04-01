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ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması

ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Patriot füze savunma sistemlerinin satışına yönelik teklif mektubuyla Ankara'ya gelirken, Washington yönetiminin Ankara'ya "Rusya’dan S-400 almaktan vazgeçin" baskısını sürdürdüğü belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 15:31 - Güncelleme: 01-04-2018 15:31

ABD-Türkiye Savunma Ticareti Diyaloğu toplantılarının 5'incisinde Türk savunma sanayii üreticileri ve ABD şirketlerinin Türkiye'deki temsilcileriyle bir araya gelen Büyükelçi Kaidanow, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileriyle de toplantılar gerçekleştirecek.

Kadinow'un Ankara ziyaretinin gündemini değerlendiren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, şunları söyledi:

"Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmek istemesini anlıyoruz. Ama bunu yaparken tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle birlikte çalışabilen teçhizatı tedarik etmeleri gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı sağlamayacaktır. Türk hükümet yetkilileriyle yaptığımız çok sayıdaki görüşmede, S-400 tedariki konusundaki endişelerimizi vurguladık. 'Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nın 231. bölümündeki listede yer alan Rusya kuruluşlarıyla, savunma ile ilgili herhangi bir alışveriş yapmaktan vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine baskı yapmaya devam ediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Ömer Bayram 01 Nisan 2018 16:25 Eğer bu hükümet s400 lerden vaz geçsin bunlara oy falan yok.hatta bizim natoda durmamızın hiç bir anlamıda yok.Bu nato bize ne zaman sahip çıktı ne zaman dostluk gösterdi bileniniz varmı.

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