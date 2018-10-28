ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Pittsburgh kentinde sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Twitter'dan İngilizce mesaj yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırıyı kınıyorum, baş sağlığı diliyorum. Türkiye, dünyanın her yerinde her türlü terörizmi açık bir şekilde kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Türkçe cevap vererek "Teşekkür ederiz" edildi.

46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers tarafından Pittsburgh kentindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığını açıklanmıştı.