ABD'deki kritik Türkiye zirvesi son erdi

Nefesler tutuldu gözler ABD'deki kritik görüşmeye çevrildi. Bir süredir Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin çözümü için Türkiye'den bir heyet ABD'ye giderek Dışişleri Bakanlığı'ndaki temsilcilerle masaya oturdu. Türk heyeti görüşmenin ardırdar Hazine Bakanlığı'na gitti.

Dışişleri Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeye, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile birlikte Hazine, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer kişilik heyet katıldı.

Görüşmede ağırlıklı olarak İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ele alındığı belirtiliyor.

HEYET HAZİNE BAKANLIĞI'NA GİTTİ

Türk heyetinin Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından Hazine Bakanlığı'na gittiği belirtiliyor.

NAUERT: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, toplantıyla ilgili açıklamasında Türkiye ile görüşmelerin “devam ettiğini” söyledi.