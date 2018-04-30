ABD ve Fransız askerlerden terör nöbeti!

Fırat Kalkanı'ndan sonra ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da büyük başarı elde edilmesi terör örgütüne destek veren Fransızları tedirgin etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı YPG'li teröristlere koruma sözü vermişti. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Menbiç'e 250 Fransız askeri gönderildi.



Bölgeye konuşlanan Fransız askerleri de Türkiye korkusundan ABD askerleriyle birlikte dönüşümlü olarak sınırda teröristler için nöbet tutmaya başladı.

ABD VE FRANSA BAYRAKLARI

Sputnik'te yer alan haberde Fransız askerlerin Menbiç'te Sacur Çayı bölgesinde 2 askeri araçla nöbet tuttuğu görülüyor.

Araçlara asılan ABD ve Fransa Bayrakları dikkat çekti.

Habere göre Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın elinde tuttuğu bölgelerde toplam 250 Fransız askeri olduğu iddia ediliyor. Fransa'nın Kobani, Tabka, Rakka ve Deyr Ez Zor'da askerleri bulunuyor. Kobani'de Fransız askerlerine ait bir merkez de var.