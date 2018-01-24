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ABD Türkiye ile çatışacak mı?

ABD Türkiye ile çatışacak mı?

Amerikan New York Times gazetesi bugünkü sayısında, Türkiye'nin Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumladı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 18:21 - Güncelleme: 24-01-2018 00:21

Amerikan New York Times gazetesi, "Ankara'nın Washington'un itirazlarına karşın ABD'nin Suriye'deki en yakın müttefikine savaş açtığını" yazdı.

Gazeteye konuşan FBI'ın eski terörle mücadele ajanlarından olup şu anda Soufan Group adlı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Ali Soufan 'ABD Suriye'de çok ince bir denge tutturmaya çalıştı' diyor, fakat 'Suriye'deki savaş alanı küçüldükçe bu dengeyi korumak hemen hemen imkansız hale geldi' diye sürdürüyor.

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI BİR ÇATIŞMA RİSKİ

Soufan, ABD'nin iki seçeneği olduğunu söylüyor: Ya Kürtlere desteğini büyük ölçüde azaltacak -ki bu da Suriye ve Irak'da ABD'ye tutarlı bir şekilde destek olan bir kaç grup tarafından ABD'nin yeni bir ihaneti olarak görülecek- ya da NATO üyesi Türkiye ile dolaylı ya da doğrudan bir çatışma riskini göze alacak.

, "Ankara'nın Washington'un itirazlarına karşın ABD'nin Suriye'deki en yakın müttefikine savaş açtığını" yazdı.

'ABD'NİN İKİ SEÇENEĞİ VAR'

Gazeteye konuşan FBI'ın eski terörle mücadele ajanlarından olup şu anda Soufan Group adlı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Ali Soufan 'ABD Suriye'de çok ince bir denge tutturmaya çalıştı' diyor, fakat 'Suriye'deki savaş alanı küçüldükçe bu dengeyi korumak hemen hemen imkansız hale geldi' diye sürdürüyor.

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI BİR ÇATIŞMA RİSKİ

Soufan, ABD'nin iki seçeneği olduğunu söylüyor: Ya Kürtlere desteğini büyük ölçüde azaltacak -ki bu da Suriye ve Irak'da ABD'ye tutarlı bir şekilde destek olan bir kaç grup tarafından ABD'nin yeni bir ihaneti olarak görülecek- ya da NATO üyesi Türkiye ile dolaylı ya da doğrudan bir çatışma riskini göze alacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2018 20:45 ah nerdeee keşke savaşsakta, savaş adabı öğretsek insanlık öğretsek şu abd li conilere. savaşta insanlık mı öğretilir merhamet mi öğretilir. işte Türk olursan bunu bile öğretirsin hemde savaşın içinde tam ortasında. geriye çanakkaleye bakmanız yeterli. ama bu abd yi buralardan savaşmadan göndermeyeceğiz galiba onun için yuralım ki gitsinler. hemde kıçlarına baka baka.

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