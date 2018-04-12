ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye ile ilgili bir açıklama yaptı. Mattis, "ABD, Suriye'deki savaşı bitirmek için Cenevre sürecine bağlı" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Suriye'de rejimin yaptıklarında suç ortağı olduğunu söyleyen James Mattis, Suriye'ye düzenlenecek herhangi bir operasyondan önce kongre liderlerine bilgi verileceğini belirtti.
Mattis, ''Elimizde Duma'da Klorin veya Sarin kullanıldığına dair kanıt yok'' dedi.
DOĞU GUTA'DA KİMYASAL SALDIRI İNCELEMESİ
Suriye'nin BM'deki Daimi temsilcisi Caferi de, Kimyasal Silahları İzleme Örgütü gözlemcilerinin Suriye'ye ulaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Caferi, "Uzmanlar bugün ya da yarın Suriye'de olur" dedi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN ABD Savunma Bakanı Mattis'ten yeni Suriye açıklaması! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER