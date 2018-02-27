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ABD Rusya'yı tehdit etti! İran'ın faaliyetlerini...

ABD Rusya'yı tehdit etti! İran'ın faaliyetlerini...

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’daki ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Eğer Rusya İran’ın faaliyetlerini gizlemeye devam ederse, ABD ve müttefikleri Rusya’nın engelleyemeyeceği önlemler alacak” dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 16:13 - Güncelleme: 27-02-2018 16:13

ABD, İran'ı eleştiren karar tasarısını BMGK'da veto eden Rusya’yı tehdit etti. Rusya’nın veto kararı, 2015 imzalanan İran ile nükleer anlaşmadan çekilmekle tehdit eden ABD’ye meydan okuma olarak kabul edilir.

Şarku'l Avsat'ın haberine göre Halley, “Bu veto ile nükleer anlaşma konusunda bir karar alınmayacağı aşikar. Söyleyebileceğim tek şey bunun faydası yok. Bu İran’ın yasadışı ve tehlikeli gidişatı için izin aldığına ilişkin inancımızın doğru olduğunu kanıtladı” dedi.

Bu tasarı, Fransa ve ABD istişareleriyle İngiltere tarafından hazırlandı. Tasarı, Yemen’de Husilere füze ve silah sağlayarak BM kararlarını ihlal ile suçlanan İran’ın kınanmasını ve bu konuda önlemlerin alınmasını kapsıyor.

BÖLGEDE GERGİNLİĞİN ARTMASINA NEDEN OLACAK: Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, bölgede gerginliğin artmasına neden olacak tehlikeli ifadeler içerdiğini ve doğruluğu kanıtlanmamış olarak değerlendirdiği tasarıyı kabul etmeyeceklerini söyledi.Tasarı, Rusya ve Bolivya’da veto, Çin ve Kazakistan’dan çekimser oy aldı. Tasarının onaylanması için 9 daimi üye ülkenin tamamının kararı kabul etmesi gerekiyor.

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