ABD krizinin arkasında ne var Fatih Altaylı yazdı

Fatih Altaylı bugünkü yazısında ABD ile Türkiye arasındaki kriziyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. "ABD’nin hedefi ekonomik değil siyasi" Altaylı'ya göre Neocon lobinin istekleri var. Bu iyi işleyen planda FETÖ de işbirliği içerisinde.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ABD ile yaşanan krize ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede "ABD’nin hedefi ekonomik değil siyasi" dedi. Altaylı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması için "Türkiye’de kalan son birkaç dostlarını da kaybetmek veya ses çıkaramaz duruma getirmek oldu" derken "Bir anda bütün krizin sorumluluğu üstlendiler ve ilişkileri tamir edilemeyecek biçimde hırpaladılar. Ben bunun arkasında başka bir plan olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

İşte Altaylı'nın yazısının bazı bölümleri;

SORUN RAHİP DEĞİL

Bakın ben size baştan söyleyeyim, Türkiye Rahip Brunson’ı yarın iade etse, Brunson’ı iade etmekle yetinmeyip, Hazreti İsa’yı mezarından çıkarıp diriltip ABD’ye papazla birlikte yollasa Türkiye’deki ekonomik çalkantı bitmez. Çünkü Türkiye’deki sıkıntıda Rahip’in rolü “Tali” ya da “Minimal”

Bir anda bütün krizin sorumluluğu üstlendiler ve ilişkileri tamir edilemeyecek biçimde hırpaladılar. Ben bunun arkasında başka bir plan olduğuna inanıyorum. Bu denli “Bile bile lades”in arkasında ancak şu olabilir:

NEOCON LOBİNİN İSTEKLERİ

“ABD’de bir süredir yükselen ‘Türkiye’yi NATO’dan atalım, Türkiye ile müttefiklik ilişkimizi sona erdirelim’ Neocon lobinin isteklerini yerine getirmek.” Yani aslında ABD’nin hedefi ekonomik değil siyasi.

FETÖ-NEOCON İŞBİRLİĞİ

Ancak bu siyasi hedefe ulaşmak için Türkiye’nin zaten var olan ekonomik durumundaki kötü gidişi derinleştirmek ve zaten kaçınılmaz olan gelişmelerin tüm sorumluluğunu ABD’nin üzerine alarak ilişkileri bozmaktan öte “yıkmak.” Bu tam bir “FETÖ-Neocon işbirliği” görüntüsü veriyor. Yoksa hiçbir ABD Başkanı ve çevresi böyle bir hata yapmaz. Bu çok açık bir plan ve görüldüğü kadarı ile iyi işleyen bir plan.