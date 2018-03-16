ABD, Kıbrıs'ta yeni bir rezalete imza attı!

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Washington yönetiminin Rumlar'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına destek verdiğini söyledi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Mitchell'in Rum lider Nicos Anastasiades ile Lefkoşa'da görüştüğünü bildiriyor. ABD'li bakan yardımcısı, söz konusu açıklamayı büyükelçi Kathleen Doherty'nin yer aldığı buluşmada gazetecilere yaptı.

ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ve Katar şirketi Katar Petrolleri, Güney Kıbrıs ile 10 numaralı parselde arama yapmak için anlaşmıştı. Şirketlere ait iki gemi geçtiğimiz günlerde adanın güneyinde demirledi. Gemilerin Türk donanması tarafından engellenmeden faaliyet gösterebilmesi için Pentagon'un bölgeye 6'ncı Filo'yu gönderdiği haberleri ise resmen yalanlandı.

İTALYAN ŞİRKETTEN RUMLARA GÜVENCE

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs, bir süredir Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz aramaları nedeniyle karşı karşıya.

Rumlar adına doğalgaz araması yapan İtalyan şirketi Eni, geçen ay Türk savaş gemileri tarafından engellenmişti. İtalyan şirketi, buna rağmen Rum yönetimine arama faaliyetlerini sürdüreceğine dair bugün güvence verdi.

Güney Kıbrıs, ada çevresinde belirlediği 13 parselden altısında sondaj için Eni şirketiyle anlaşma imzalamıştı.

Güney Kıbrıs'ın 2011 yılındaki tek taraflı hamlesinden hemen sonra Kuzey Kıbrıs da Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti. TPAO'ya yetki verilen bölgelerden bazıları, Güney Kıbrıs'ın uluslararası enerji şirketleri aracılığıyla arama yaptırdığı parsellerle çakışıyor. Çakışan parseller 2, 3, 8 ve 9.

Ada çevresindeki tek taraflı faaliyetlere karşı çıkan Türkiye, doğalgaz arama çalışmalarının Kıbrıslı Türk ve Rumlarca birlikte yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Kıbrıslı Türklerin adanın çevresindeki doğal zenginlikler üzerindeki hakkının hiçe sayıldığını belirten Ankara, birlikte yapılacak sondaj sonrası çıkarılacak kaynakların gecikmeden paylaşılmasını öneriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayında Eni ile 3'üncü parsel nedeniyle yaşanan krizin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs hükümetiyle anlaşarak ada açıklarında doğalgaz arama faaliyeti yürüten uluslararası şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ettiklerini söylemişti.

Erdoğan, bu ay başında tamamladığı Afrika turu sırasında da, "O bölgede KKTC’nin ve Türkiye’nin rızası olmaksızın bir adım atılamaz. Eni hadisesinde bu görüldü. KKTC’nin ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklarından haklarının çiğnenmesine fırsat vermemiz elbette mümkün değildir" dedi.

ABD'li enerji şirketi Noble Energy, yedi yıl önce 12'nci parselde 127 milyar 400 milyon metreküplük doğalgaz rezervi bulmuştu.