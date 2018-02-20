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ABD donanmasından dikkat çeken 3. Köprü paylaşımı!

ABD donanmasından dikkat çeken 3. Köprü paylaşımı!

Karadenize gönderilen Amerikan donanma güçlerine ait Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında çekilen fotoğraf karesini cumartesi günü Avrupa'daki Amerikan donanma güçlerinin Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 15:17 - Güncelleme: 20-02-2018 15:17

ABD ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden karşılıklı hamleler geliyor. ABD donanması USS Carney adlı destroyeri bölgeye gönderdi. ABD'nin Avrupa'daki donanma güçlerinin Twitter sayfasında, Carney'nin bölgeye sevk edilişini duyuran mesajda kullanılan görsel dikkat çekti.

Amerikan donanması, bu fotoğrafı Avrupa'daki güçlerinin Twitter sayfasının banner görseli de yaptı.Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda bir silahın başında dürbünle 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'e doğru bakan bir Amerikan askeri de görülüyor.

İKİNCİ SAVAŞ GEMİSİ
USS Carney ile birlikte ABD'nin Karadeniz'deki savaş gemisi sayısı 2'ye çıktı. Daha önce USS Ross adlı bir başka destroyer Karadeniz'e gönderilmişti. 

Rusya ise ikinci Amerikan savaş gemisinin bölgeye sevkinin ardından pazar günü bir fırkateyn ve iki devriye gemisini Karadeniz'e yönlendirdi.

'DANS EDİYORUZ'
Amerikan CNN televizyonuna konuşan Amerikalı bir savunma yetkilisi, "Soğuk Savaş'ta bir dansımız vardı. Herkes kendi rolünü biliyordu. Sen bombardıman uçağını uçurursan ben de uçururum. Sen oraya bir gemi koyarsan ben de koyarım. Henüz bu seviyeye geldiğimizi düşünmüyorum. 2018'deki dansın nasıl olacağını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

MONTRÖ KISITLAMASI
Montrö Antlaşması'na göre Karadeniz'de sahili olmayan ülkelerin savaş gemilerinin toplam tonajı 45.000 tonu geçemez ve bu ülkelerin harp gemileri Karadeniz'de 21 günden fazla kalamaz. Bir harp gemisi, 21 gün Karadeniz'de kalmışsa, Çanakkale Boğazından Ege Denizi'ne çıkıp tekrar içeri girmek zorundadır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Şubat 2018 15:20 mantıklıymış möntrö antlaşması

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