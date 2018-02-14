ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu!

AA muhabirine açıklama yapan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Koalisyon kuvvetleri 10 Şubat'ta nefsi müdafaa amacıyla hareket ederek Tebiye yakınlarında bir T-72 tankını vurdu" ifadelerini kullandı.
Albay Dillon, tankın koordinasyonlu bir şekilde SDG (PYD/PKK paravanı) ve koalisyon güçlerinin bulunduğu konumlara dolaylı atış yaptığını ve koalisyon mevzilerinin tankın menzilinde olduğunu kaydetti.
Dillon, "Koalisyon yetkilileri, birbirimizin kuvvetlerini tehlikeye sokacak yanlış algı ve hesaplamalardan kaçınmak üzere Rus mevkidaşları ile temas sağladı" ifadesini kullandı.
Albay Dillon tankın kime ait olduğuna dair detaylar vermedi.
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