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ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu!

ABD, Deyrizor'da Rus yapımı bir tankı vurdu!

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin güneyinde yer alan Tebiye köyü yakınlarında koalisyon askerlerinin de bulunduğu alana ateş açan bir Rus yapımı T-72 tankını vurduğu bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 20:26 - Güncelleme: 14-02-2018 01:05

AA muhabirine açıklama yapan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Koalisyon kuvvetleri 10 Şubat'ta nefsi müdafaa amacıyla hareket ederek Tebiye yakınlarında bir T-72 tankını vurdu" ifadelerini kullandı.

Albay Dillon, tankın koordinasyonlu bir şekilde SDG (PYD/PKK paravanı) ve koalisyon güçlerinin bulunduğu konumlara dolaylı atış yaptığını ve koalisyon mevzilerinin tankın menzilinde olduğunu kaydetti.

Dillon, "Koalisyon yetkilileri, birbirimizin kuvvetlerini tehlikeye sokacak yanlış algı ve hesaplamalardan kaçınmak üzere Rus mevkidaşları ile temas sağladı" ifadesini kullandı.

Albay Dillon tankın kime ait olduğuna dair detaylar vermedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 13 Şubat 2018 22:26 Nefsi müdafa ha. Hiç ilgisi ve alakası olmayan bir memlekette ilgisiz alakasız bir tankı vur adıda nefsi müdafa olsun. Türkiye vurunca hopla zıpla yok böyle bir şey

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