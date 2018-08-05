  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD büyükelçisinin konvoyuna silahlı saldırı!

ABD büyükelçisinin konvoyuna silahlı saldırı!

Bangladeş'te ABD'nin Dakka Büyükelçisi Marcia Bernicat'ı taşıyan araçların bulunduğu konvoya silahlı saldırı düzenlendi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-08-2018 20:23 - Güncelleme: 05-08-2018 20:23

Bangladeş'te ABD'nin Dakka Büyükelçisi Marcia Bernicat'ı taşıyan araçların bulunduğu konvoya silahlı kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Amerikalı yetkililer, silahlı kişilerin dün gece Dakka'da ABD Büyükelçisi Bernicat'ın konvoyuna saldırdığını, Bernicat ve korumalarının saldırıdan yara almadan kurtulduğunu, olayda 2 aracın hasar gördüğünü kaydetti.

ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİNDE YARALI SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Bu arada ülkede bir haftadır süren öğrenci gösterilerinde bugün, polisin kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı, yaralanan protestocu sayısının 50'ye yükseldiği belirtildi.

Yerel basın da iktidar partisi Avami Birliğine yakın kişilerin, parti binalarına yürüyüşe geçen öğrencileri dövdüğünü yazdı.

ÖĞRENCİLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN PARTİLİLER KENDİLERİNİ KORUDU

Avami Birliği Genel Sekreteri Ubeydul Kadir, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin saldırısına uğrayan partililerin kendilerini koruduğunu savundu.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina protestolara son verilmesi çağrısında bulunurken, İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısını yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD büyükelçisinin konvoyuna silahlı saldırı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • DURACAKSIN. 05 Ağustos 2018 21:00 Amerika iyice dünyanın canını sıkmaya başladı yakındır dünya ülkelerinden asıl ambargoyu abd yiyecek... Bu böyle gitmez elbetteki karar alınıp bu zincirini koparmış yaratığa dur denecek başka yolu yok. Ha birde eniği var siz anladınız... ;)

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro