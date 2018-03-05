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ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı! MİT ve Emniyet'ten operasyon

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı! MİT ve Emniyet'ten operasyon

ABD Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla Samsun'da 4 Irak uyruklu DEAŞ üyesi yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 15:58 - Güncelleme: 05-03-2018 15:58

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik gerekçesiyle kapatmasının ardından Ankara'da sıcak saatler yaşanmıştı. Sabah düzenlene  operasyonda savcılık 20 DEAŞ şüphelisinden 12'sini yakalamıştı. MİT ve Emniyet2in ortak düzenlediği operasyonla Samsun'da da 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İKİ KİŞİ DURDURULAN OTOBÜSTE YAKALANDI: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT'in birlikte yürüttüğü çalışma sonucu Samsun-Ankara karayolunda uygulama noktasında durdurulan bir otobüste Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al-D. ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı. 

Soruşturmayı genişleten ekipler zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen Iraklı Omar Shıbab Ahmed Al D. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B'yi de merkez İlkadım ilçesindeki kaldıkları yerde gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine eylem hazırlığına ilişkin çalışmalar üzerine yürütüldüğü belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

HÜKÜMET'TEN İLK AÇIKLAMA: Terör örgütü DEAŞ'ın saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle ABD Ankara Büyükelçiliği'nin kapatılmasıyla ilgili Hükümet Sözcüsü Bekir Bozjdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bozdağ, "Bu karar sadece güvenlik riskleri ile alınmış bir karardır. ABD elindeki bazı istihbari bilgilerini Türkiye ile paylaşmıştır. Gerekli tedbirler alınmış, adımlar atılmıştır. Yapılan tahkikatlarda önemli neticeler elde edilmiştir. Türkiye'nin dört bir yanında terörle mücadeleye karşı güvenlik güçlerimiz teyakkuz halindedir, bundan sonra da devam ettirilecektir. Büyükelçiliklerin güvenliklerinden Türkiye sorumludur. ABD'nin İstanbul ve Adana Konsoloslukları bugün de faaliyetlerini sürdürmektedirler.

ABD'den yapılan bazı açıklamalarda DEAŞ'a odaklanalım vurgusu çok sık yapılıyor ama PKK/YPG/PYD'ye de odaklanalım. DEAŞ nasıl bir terör örgütüyse PKK/KCK/PYD/YPG de eli kanlı birer terör örgütüdür. Diğer terör örgütleri ile mücadeleyi aynı şekilde değerlendirmemesi Türkiye'yi rahatsız etmektedir. Biz Türkiye olarak bütün terör örgütleri ile aynı düzeyde mücadele etmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Terör, terördür. Terör örgütleri de terör örgütleridir. Türkiye, DEAŞ terör örgütünün saldırından en fazla zarar gören, Irak ve Suriye'nin ardından 3. ülkedir. Türkiye DEAŞ terör örgütü ile en etkin mücadele eden ülkedir. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Türkiye 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir." dedi.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 05 Mart 2018 18:10 Türkiye’de mal ve can güvenliği sorun olmaya devam ediyor!...............Büyükelçiliğin yarın da kapalı olacağı açıklandı.

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