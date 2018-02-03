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ABD Beşar Esad'ı vuracak mı? Bomba iddia

ABD Beşar Esad'ı vuracak mı? Bomba iddia

Türkiye'nin Afrin operasyonu devam ederken Suriye'de binlerce insanı katleden Beşar Esad'ın kimyasal silah geliştirebileceği iddiası gündeme geldi. Üst düzey Amerikalı yetkililer, Trump yönetiminin Suriye’ye karşı caydırıcı amaçlı yeni bir askeri harekat düzenleyebileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 16:00 - Güncelleme: 03-02-2018 00:19

Amerikalı yetkililer Şam’ın yeni tip kimyasal silah geliştiriyor olma olasılığından endişe ettiklerini de kaydetti.

Amerika’nın Sesi’nin Reuters haber ajansından aktardığı habere konuşan Amerikalı yetkililerin isimleri verilmedi. Amerikan medyasına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Esad rejimini "kimyasal silah kullanmaması" konusunda uyardı.

Amerika geçen yıl Suriye’de düzenlenen bir kimyasal saldırının ardından, Esad güçlerine ait bir hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

ESAD'IN KİMYASAL SİLAHLARI ABD'YE BİLE YAYILABİLİR: Amerikalı yetkililer, muhabirlere verdiği brifingde, rejime bağlı güçlerin düşük düzeylerde kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini söyledi. Bir yetkili, “Eğer uluslararası toplum Esad üzerindeki baskısını hızlı bir şekilde artırmasa Suriye’nin kimyasal silahları ülkeyi aşarak Amerika’ya bile yayılabilir” dedi.

ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin yeni kimyasal silahlar üretiyor ve kullanıyor olabileceğini ve Başkan Donald Trump'ın Esed'in kimyasal silah kullanımını durdurmak için "askeri seçenekleri göz ardı etmeyeceğini" bildirdi.

ASKERİ SEÇENEKLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Esad rejiminin yeni tür kimyasal silahlar üretip kullanıyor olabileceğini belirten yetkililer, bu durumda Esad'a karşı askeri seçeneklerin yeniden değerlendirilebileceğine işaret etti.

TRUMP ASKERİ SEÇENEĞİ GÖZ ARDI ETMİYOR

Bir yetkili, "Başkan Donald Trump, Esed'i (kimyasal) saldırıdan caydırmak veya cezalandırmak için askeri bir eylemi göz ardı etmemektedir." ifadelerini kullandı.

2013 yılındaki anlaşma uyarınca ülkedeki kimyasal silahları 2014 yılı içinde ortadan kaldırmış olması gereken Esad rejiminin bazı silahları gizlemiş olabileceği ve bu silahların daha sofistike hale getirilerek yeni tür kimyasal silahlara dönüştürüldüğü yönünde yaklaşımlarının olduğunu ifade eden yetkili, Rusya'ya da çağrı yaparak Esad'ın bir daha kimyasal silah kullanmaması noktasında uyarılması gerektiğini belirtti.

KİMYASAL SALDIRIDA ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan 2017 tarihinde Esad rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete Sarin yüklü bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne 7 Nisan'da füze saldırısı yapılması talimatını vermişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • sami boztepe 03 Şubat 2018 00:34 eset gitmeli ama abd nin eliyle olmamalı kimyasal silah bahanesiyle saddamı devirip ırakı nasıl kaosa soktuklarını unutmadık

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