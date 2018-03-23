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AB Bakanı Çelik'ten AB Konseyi'ne tepki

AB Bakanı Çelik'ten AB Konseyi'ne tepki

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 18:22 - Güncelleme: 23-03-2018 18:22

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde Türkiye hakkında yer alan ifadelere tepki gösterdi.

Paylaşımında Çelik, "26 Mart’ta Varna’da yapılacak Türkiye-AB Zirvesinin hemen öncesinde AB Konseyince kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri, kabul etmemiz mümkün değildir. Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz. Ancak dayanışmanın, hukukiliğin ve hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez. Dayanışma, sadece meşru olduğu zaman anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, AB'yi samimi olmaya davet ederek, "Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan Crans Montana görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandığında bunun sorumlusunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan olduğunu bize söyleyenlerin şimdi böyle bir açıklama yapmış olmaları çok talihsiz bir gelişme olmuştur. Biz, Varna’ya samimi, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla gideceğiz. AB tarafını da aynı anlayış içinde görmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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