A101 12 Nisan indirimli ürünler yeni kataloğ bugün ne var?

A101'de bugün büyük indirim var. A101 marketlerde bugün sepetiniz ucuza dolacak. A101 12 Nisan aktüel listesinde Prill bulaşık makinesi tableti, golden rose ruj seti, dudak kalemi, ıslak medil , pril deo makine kokusu var.

A101 12 Nisan aktüel kataloğunda bu haftanın yıldız ürünleri arasında Regal mini buz dolabı, yatak hediyeli bebek beşiği, 4 raflı çok amaçlı dolap, Hı Level Full HD televizyon var. 900 ilçede 7 bin şubesiyle ucuz alışverişin merkezi olan A101 marketlerde 12 Nisan aktüel kataloğunda merak beklenen bir diğer ürün de akıllı bileklikti. Akıllı bileklik perşembe günü tüm A101 marketlerde 100 liraya satılacak.

A101 12 Nisan aktüel indirimlerinin olduğu yeni 11 sayfalık liste yayınlandı. A101 marketlerde 12 Nisan'da büyük indirim var. Alışveriş listeleri çoktan hazırlandı bile. Bakın 9000 ilçede olan A101 marketlerde 12 Nisan'da hangi ürünler indirimde? A101 12 Nisan perşembe günü yine büyük indiirm şöleni ile şubelerini açacak.