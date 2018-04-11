A vitamini eksikliği belirtileri neler? Hangi gıdaları yemeli

A vitamini büyüme, üreme, kemik ve diş gelişimi için olmazsa olmazlardandır. Retinol (hayvansal gıda) ve karoten (bitkisel gıda) olarak ikiye ayrılan A vitamini, yağda erir ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır. A vitamini, ısıya ve pişirmeye karşı da dayanıklıdır. A vitamini eksikliğinin belirtileri ve fazlalığının yarattığı sıkıntıları sizin için derledik.

A vitamini nelerde bulunur : Hayvansal gıdalarda daha çok bulunan A vitaminini bitkisel gıdalardan alabilirsiniz. A vitaminin bulunduğu besinler şöyle sıralanabilir: Karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, böbrek, peynir, yoğurt. Bitkisel gıdalar: Ispanak, maydanoz, mercimek, pırasa, brokoli, pazı, kabak, havuç, patates, kavun, kırmızı biber, greyfurt, bezelye, karpuz.

A vitamini neye yarar : A vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik, diş ve diş eti gelişimine yardımcı olur. Gece körlüğüne karşı etkilidir ve göz bozukluklarının tedavisine yardımcı olur. Bazı kanser türlerine karşı etkin rol oynar. Deri, tırnak ve saçların sağlıklı olmasını sağlar.

A vitamini eksikliği nasıl belirti verir? : A vitamini eksikliği sık görülen bir durum değildir. A vitamini eksikliğinde sıklıkla görülen belirtiler şöyledir;

Bağışıklık sistemi zayıfladığı için enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artar.

Çocuklarda normal büyüme ve gelişme sağlanamayabilir.

A vitamini eksikliği sindirim organlarını kötü yönde etkiler.

Aşırı cilt kuruluğu görülür.

Göz aşırı kurur.

Demir eksikliğine neden olabilir.

Gece körlüğü oluşabilir.

Kemik ve dişler zayıflar.

Göz, burun, sinüs, orta kulak, ağız, akciğer ve idrar yolu enfeksiyonları artarken, epitel doku sertleşir.



A vitamini fazlalığı da zararlı : A vitamini eksikliği olduğu gibi fazlalığı da görülebilir. A vitamini fazlalığı; baş ağrısı, cilt kuruluğu, kusma, yorgunluk, kalitesiz uyku, saç dökülmesi, sinir sisteminde hasar, eklem ve kemik ağrılarına neden olabilir. A vitamini fazlalığı aynı zamanda hamile kadınlarda riskli doğum oranının artmasına yol açar.

Peki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu diğer vitaminler neler ve hangi yiyeceklerde bulunur biliyor musunuz? İşte tüm vitaminler ve doğal kaynakları;

B1 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler.

B2 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Yer fıstığı, fındık, mercimek, havuç, kepek, buğday unu, patates, böbrek, kırmızı et, karaciğer, yumurta, süt, peynir, yeşil sebzeler.

B3 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Kırmızı et, balık, sakatat, un, süt, yumurta, kabak, limon, buğday, kepek, bira mayası, yer fıstığı, baklagiller, portakal, hurma, incir.

B5 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Ekmek, yumurta, sebzeler, tavuk, kırmızı et, karaciğer.

B6 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Balık, kırmızı et, böbrek, karaciğer, ekmek, sebzeler, yumurta.

B11 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Karaciğer, böbrek, kırmızı et, ıspanak, marul, yumurta, ekmek, portakal, muz

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? : Süt, yoğurt ve kefir, Tavuk, kaz ve ördek yumurtası, dana, kuzu, koyun ve özellikle kuzu ciğeri B12 vitamini açısından zengindir. İstiridye, midye, yengeç, ıstakoz, uskumru, somon, ton ve lüfer balıkları önemli B12 kaynaklarıdır.

C vitamini hangi besinlerde bulunur?: Siyah üzüm, kavun, karpuz, çilek, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli, soğan.

D vitamini hangi besinlerde bulunur? : D vitamininin en önemli kaynağı güneştir. Bunun dışında şu gıdalarda D vitamini bulunur: Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, Tereyağı, ton balığı, Somon, Balık yağı, Mantar, Maydanoz, Yonca, Isırgan otu, Yulaf, Uskumru, İstiridye, Karaciğer, Yumurta sarısı, Tatlı patates.

E vitamini hangi besinlerde bulunur? : Buğday, yulaf, tohumlu besinler, marul, kereviz, ıspanak, soya fasulyesi yağı, mısır yağı, ceviz, arı sütü, tere, mısır, maydanoz, lahana.

K vitamini hangi besinlerde bulunur? : Marul, ıspanak, yeşil biber, kabak, yeşil domates, mısır, karaciğer, kırmızı et, pirinç, inek sütü, peynir, tereyağı, yumurta, çilek, şeftali, muz.