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9 yıl kimse şüphelenmedi: son izninde her şey ortaya çıktı!

9 yıl kimse şüphelenmedi: son izninde her şey ortaya çıktı!

İSTANBUL’da bulunan bir manavda kasiyerlik yapan Hanife K.’nın 9 yıl boyunca her gün 700 ila bin 200 lira para çaldığı ortaya çıktı. Hanife K., yıllık izne çıktığında kasadaki dengesizliği fark eden iş yeri sahipleri güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı tespit edince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tutuklama talepli suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 18:32 - Güncelleme: 22-10-2018 18:32

İSTANBUL'da bulunan bir manavda alınan mallarla satılan mallar arasındaki cironun örtüşmemesi 9 yıl sonra aydınlatıldı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; manavda kasiyer olarak çalışan Hanife K.'nın 15 gün izne ayrılmasıyla günlük cironun bin 200 lira oranında artış göstermesi ve çalışanın dönüşü ile birlikte cironun eski düşüşüne geçmesi şirket yetkililerinin dikkatini çekti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan dükkân sahipleri, kasadaki eksik paranın çalışanları tarafından kıvrak bir şekilde çalındığını tespit etti.

KASİYER İZNE ÇIKTI CİRO ARTTI

Şirket sahipleri yıllarca çalışanları tarafından soyulduğunu fark edince soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Avukatları aracılığı ile suç duyurusunda bulunan mağdur işletmecilerin verdiği şikâyet dilekçesinde olay şöyle anlatıldı: Hanife K., 9 yıldır aynı manavda kasiyer olarak görev yapıyordu. Yıllarca manava alınan ürünlerle satılan ürünler arasında cironun örtüşmemesi şirket sahiplerini zarara uğratıyordu. Dengesizliğin çalışandan kaynaklandığını düşünmeyen şirket sahipleri Hanide K.'nın yıllık izne çıkmasıyla kasadaki değişikliği fark etti. Şüphelinin yıllık izne ayrıldığı 15 gün içerisinde manavın günlük cirosunun 700 ila bin 200 lira arası bir yükselme olması üzerine ve ardından şüphelinin dönüşü ile birlikte cironun eski düşüşüne geçmesi şirket yetkililerinin dikkatini çekti.

GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİLER

Şüphe üzerine kasanın çevresi güvenlik kameraları yerleştirildi. Kayıtları inceleyen şirket yetkilisi şüphelinin her gün belirli saatlerde kasanın üzerine kâğıt bir torba ile kapandığı, o esnada elinin kasanın içinde olduğu ve ardından da o kağıt poşeti ve elini kasanın altına uzatarak para çaldığını fark etti.

EL ÇABUKLUĞUYLA HER GÜN ÇALMIŞ

Kasanın Hanife K., tarafından güvenlik kamerasının görmeyeceği şekilde kağıt bir poşetle kapatılması ve el çabukluğuyla kasadan para alıp kağıt poşetin altında, kasanın altına indirmesi ve bu hareketi neredeyse her gün yapması üzerine yetkililer hırsızlık ihtimaline şüphesiyle kamera kayıtlarını izlemeye devam etti. Hanife K.'nın kağıt torbaya sıkıştırılmış şekilde kasa altına indirildiğinden şüphelenilen çalıntı paraların, kasa altına yerleştirilen gizli kamera ile asadan para çaldığı açıkça tespit edildi.

EV VE ARABA ALDI, ÇOCUĞUNU KOLEJE YAZDIRDI

Kaç yıldır hırsızlık yaptığı belirlenemeyen Hanife K.'nın son yıllarda ev ve araba alması dikkatlerden kaçmadı. 2 bin lira maaşla manavda çalışan bir kişinin çocuğunu 16 bin lira ödeyerek çocuğunu kolejde okutmaya başlamasını da şikayet dilekçesinde belirten mağdur iş yeri sahipleri şüphelinin cezalandırılmasını istiyor.

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